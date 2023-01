The Boys 4: un grande ritorno nella nuova stagione

La quarta stagione della serie tv Amazon, The Boys, avrà di nuovo Simon Pegg all’interno dello show. Lo rivelano le foto sul set postate dallo stesso attore durante una reunion.

Dopo due stagioni di The Boys in cui mancava, nella quarta stagione rivedremo l’attore Simon Pegg nei panni del padre di Hughie, Hugh Campbell.

Ancor prima che lo show fosse pronto per la messa in onda, dalla serie tv Supernatural a Prime Video, il nome dell’attore Simon Pegg è sempre stato legato a quello di Garth Ennis e Darick Robertson per l’allora graphic novel The Boys: il protagonista Hughie Campbell infatti è stato intenzionalmente disegnato per somigliare all’attore inglese.

Quando la serie è stata finalmente prodotta tuttavia, Jack Quaid avrebbe ottenuto l’ambito ruolo di Hughie per The Boys, padre di Hughie ma anche come personaggio stesso per la serie animata antologica, The Boys Presents: Diabolic.

Le riprese quindi per la quarta stagione della serie tv di Prime Video continuano e l’attore britannico ha postato sul suo instagram un post che conferma la sua presenza nella serie.

Il post di Simon Pegg

Il post dell’attore vede la prima foto di un foglio di carta attaccata al suo camerino con sopra il nome Hugh Sr.e il tag risale alla pagina officiale della serie tv. La seconda invece, come condiviso in una delle sue storie, vede Simon Pegg in un selfie di gruppo con le co-star Jack Quaid e Rosemarie DeWitt e la didascalia comica che recita “La cena della famiglia Campbell” facendo intuire che i personaggi della serie sono tornati insieme per girare nuovi shots.

https://www.instagram.com/p/CnP6lQ6smjb/?utm_source=ig_embed&ig_rid=18f83e71-57ec-40f8-a092-067b207f81d3

Anche se è stato visto per poco tempo nella premier della stagione 3 della serie, il personaggio di Pegg, Hugh Sr. è stato assente nelle ultime due stagioni.

A differenza dei fumetti di Garth Ennis, in cui ha vissuto una vita semi-idilliaca con sua moglie Daphne, il padre di Hughie ha svolto un ruolo molto importante nella prima stagione, mentre cercava di aiutare suo figlio ad affrontare la morte di Robin dopo aver vissuto per molto tempo come padre single: la madre di Hughie infatti li aveva abbandonati quando era ancora molto piccolo.

Nonostante ciò, il coinvolgimento di Hughie con The Boys lo ha portato ad essere brevemente tenuto in ostaggio da A- Train e ad essere messo sotto la custodia protettiva della CIA per il resto della prima stagione e per tutta la stagione due. Con la terza stagione, che conferma il ritorno alla normalità, il gruppo torna al punto iniziale.