Babylon, dietro le quinte del nuovo film con Margot Robbie

Babylon è da poco uscito al cinema e il regista Damien Chazelle ha rilasciato una featurette dove lui e gli attori hanno raccontato il film dietro le quinte.

Il 2022 è un anno di successo per la bellissima e talentuosissima Margot Robbie. Dopo Amsterdam, infatti, è tornata al cinema con Babylon, mentre nel 2023 uscirà Barbie. In Babylon ha il ruolo della protagonista, la giovane e ambiziosa Nellie LaRoy, che sogna di diventare una diva di Hollywood. Nonostante sia uscito solo da pochi giorni, il film non sembra stia andando molto bene e si teme il flop.

Babylon racconta la storia di una giovane donna che cerca di entrare nel mondo dello spettacolo senza poter contare su raccomandazioni o scorciatoie. Nellie e l’amico Manny Torres (Diego Calva) provano a raggiungere questo sogno insieme, ma presto si rendono conto lo showbiz non è solo luci e fama, ma implica anche scandali, droghe, abusi sessuali e disgrazie.

Oltre a Margot Robbie e Diego Calva, completano il cast Brad Pitt (che interpreta il collega Jack Conrad), Jovan Adepo, Li Jun Li, Tobey Maguire, Eric Roberts e Olivia Wilde. Solo poche ore fa il regista Damien Chazelle ha rilasciato una featurette tramite Paramount Pictures, dove lui e gli attori hanno parlato dell’esperienza sul set.

Babylon, l’altro lato del mondo dello spettacolo

Con Babylon, Damien Chazelle e gli attori del cast hanno voluto mostrare al pubblico e denunciare il mondo dove abitano e lavorano tutti i giorni, che non è composto solo di sorrisi e lustrini, ma anche di diversi fattori pericolosi e negativi, tra ingiustizie e sfruttamenti. Nonostante il film sia ambientato nel 1920, infatti, risulta ancora spaventosamente attuale.

Il progetto girava nella mente del regista da parecchio tempo, da quando aveva lanciato una prima proposta di sceneggiatura nel 2019, prima a Lionsgate e poi alla Paramount. Le riprese sarebbero dovute iniziare nel 2020, ma si bloccarono a causa della pandemia.

I primi attori reclutati sono stati Brad Pitt ed Emma Stone. Infatti, secondo il progetto iniziale, il ruolo di protagonista sarebbe dovuto andare proprio alla stella di La La Land, che però nel 2021 – una volta ripreso in mano il progetto – dovette rinunciare a causa di altri impegni lavorativi. Per questo, alla fine, nel 2021 l’ha sostituita Margot Robbie, mentre a poco a poco il resto del cast si completava ufficialmente. E voi avete visto Babylon o pensate di andare a vederlo?