The Mandalorian: 10 personaggi che potremmo vedere nella terza stagione

E’ stato finalmente rilasciato il trailer per la stagione 3 di The Mandalorian. Din Djarin e Grogu stanno tornando a Mandalore mentre il cacciatore di taglie cerca imperterrito di riconquistare il titolo di Mandalorian. Disney+ ci fa di nuovo immergere nel mondo di Star Wars. I fan fremono nello scoprire chi ci sarà in questa stagione.

Questo il primo teaser trailer di The Mandalorian 3 in cui spiccano inquietanti le parole di The Armourer: “Non sei più un Mandaloriano” . L’attesissima terza stagione di The Mandalorian fa sperare bene i fan nel rivedere personaggi tanto amati ed è chiaro che il prossimo lotto di episodi sposterà la trama su un altro tema. Gli eventi de The book of Boba Fett hanno visto il cacciatore di taglie spogliato del suo status di mandaloriano quindi ora il suo obbiettivo è riguadagnare tale titolo.

Come previsto la missione di Bo-Katan Kryze di restaurare la sua casa sta per essere messa in risalto nella storia. Il plot twist sarà capire se Din Djarin troverà in lei una persona alleata o nemica. Nel contributo possiamo vedere Carl Wathers nei panni di Greef Karga e vediamo persino un pianeta che potrebbe essere Naboo.

La serie andrà in onda ovviamente su Disney+ ed è prodotta dalla LucasFilm poiché basa il suo universo su quello di Star Wars dopo le vicende del Ritorno dello Jedi e prima di Star Wars: il risveglio della Forza. Racconta le avventure di un pistolero mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica: dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. The Mandalorian racconta infatti di un pisolero solitario, in questo clima politico, che opera da solo nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. Il protagonista è interpretato da Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano.

La serie è prodotta e scritta da Jon Favreau, produttore del Re Leone e Avengers. Nel cast invece troviamo Carl Weaters, Nick Nolte, Emily Swallow, Taika Waititi, Giancarlo Esposito.

Chi potremmo rivedere nella nuova stagione The Mandalorian 3

Con il ritorno della nuova stagione potremmo rivedere il ritorno in scena di diversi personaggi, i favoriti della fan base di Star Wars, sia dall’universo Mandaloriano delle precedenti stagioni, sia proprio dal mondo di Guerre stellari. Secondo un’indiscrezione in merito alla terza stagione, potremo riuscire a vedere anche più di uno wookie.

Il rumor proviene da Bespin Bullettin, fonte affidabile: nel post si parla delle riprese della nuova stagione e anticipa che potrebbero presentarsi più di uno wookie. Ovviamente il pensiero di tutti va subito a Chewbacca ma ci sono altri wookie di cui è molto più probabile l’apparizione. Tra questi spicca Black Krrsantan, cacciatore di taglie che in passato ha collaborato con Boba Fett.

Oltre ai nostri amici pelosi, potremmo trovare anche uno dei tanti Mandaloriani che hanno fatto la loro comparsa in Star Wars: Rebels: Fen Rau che guidò i Protettori di Mandalorian dopo la caduta prima della trilogia originale. Inizialmente alleato dell’Impero, la serie lo vede diventare un alleato dei Ghost.

2. Durge

Un cacciatore di taglie che è in attività da prima che Yoda comparisse nella trama della trilogia. Durge è uno dei guerrieri più feroci ad aver preso piede nella saga. Armato di una micidiale serie di armi e alimentato dall’odio per i Mandaloriani, Durge è stato uno dei preferiti dai fan sin dalla sua introduzione nella serie a fumetti Republic del 2003. Anche se Durge potrebbe aver avuto origine dall’universo espanso, The Mandalorian ha utilizzato numerosi concetti del UE con grande successo. Inoltre, quale sarebbe stato un nemico migliore per un personaggio che penetra un’armatura impenetrabile di un combattente quasi indistruttibile?

3. Hondo Ohnaka

Debuttando per la prima volta nella prima stagione di The Clone Wars, Hondo Ohnaka è un pirata mercenario: dove ci sono i soldi, c’è lei. Dalla sua comparsa in scena, ha interpretato il ruolo di amico e nemico in vari cartoni animati, fumetti e persino in un parco a tema Disney! Hondo potrebbe persino diventare lo Han Solo della serie, il che darebbe un arco del personaggio più grandioso di qualsiasi cosa abbia mai subito.

4. Iden Versio

Operativo d’élite delle forze speciali imperiali, Iden Versio è stata la protagonista della modalità campagna di Battlefront II. Dopo la sconfitta dell’Impero a Endor, Versio ha preso la decisione di unirsi alla Ribellione e ha persino combattuto nella fondamentale battaglia su Jakku che ha finalmente posto fine alla guerra. Anche se il fulcro della terza stagione sembra essere la lotta per Mandalore, non può essere una sorpresa che la Nuova Repubblica sembra essere una forza crescente all’interno dello spettacolo. Se la Nuova Repubblica dà una mano a Mandalore, pochi sarebbero di migliore assistenza dell’ex comandante della Squadra Inferno.

5. Embo

È un cacciatore di taglie, è un combattente eccezionale e sfoggia un cappello davvero fantastico. Sinceramente, perché Embo non dovrebbe essere presente nella prossima stagione di The Mandalorian? Con personaggi come Cad Bane e Ahsoka Tano che sono già apparsi in questi spettacoli, un’apparizione di Embo non sembra troppo inverosimile. Per non parlare del fatto che è doppiato dal co-creatore della serie, Dave Filoni!

6. Sabine Wren

Un membro dell’equipaggio Ghost e una Mandaloriana con un occhio per l’arte, Sabine Wren proveniva dal Clan Wren ed entrò nell’Accademia Imperiale prima di entrare in contatto con l’Alleanza Ribelle. È stata una delle eroine principali di Rebels e ha sempre avuto un approccio creativo per eliminare l’Impero. Dato che Sabine è già pronta per apparire nella prossima serie di Ahsoka, un’apparizione in The Mandalorian potrebbe servire da ottimo antipasto per come il personaggio sarà rappresentato nel live-action. La sua personalità unica tra gli altri Mandaloriani potrebbe anche aiutare Din Djarin a dimostrare che c’è di più nell’essere un Mandaloriano che indossare un elmo e fare un voto sacro.

7. Cobb Vanth

Apparso per la prima volta nella trilogia di romanzi Aftermath: prima di fare il suo debutto live-action nella seconda stagione di The Mandalorian, Vanth è uno sceriffo di Tatooine che indossava l’iconica armatura di Boba Fett dopo che il cacciatore di taglie si era tuffato nel Sarlacc. È uno sceriffo tanto onorevole quanto fedele alla gente della città che protegge, Freetown. Dato che il personaggio è stata l’ultima cosa che il pubblico ha visto in The Book of Boba Fett, è sicuro dire che lo vedremo più di questo pistolero a tempo debito. Mentre i Mandaloriani si preparano ad andare in guerra contro i resti dell’Impero, potrebbe persino ottenere un set di armature tutto suo!

8. Bossk

Un cacciatore di taglie che può stare faccia a faccia con artisti del calibro di Boba Fett, Bossk è un Trandoshan che ama la soddisfazione di catturare la sua preda. In molti modi, è la cosa più vicina che Star Wars ha alla sua versione del leggendario Predator. I cacciatori di taglie più letali della galassia di “Star Wars”, dagli Stormtrooper ai droidi quasi invincibili, una cosa che non hanno usato sono i cacciatori di taglie. Se l’Impero cerca ancora Grogu in questa terza stagione, Bossk sarebbe quello che si assicurerebbe che l’obiettivo venga realizzato.

9. Hera Syndulla

Il pilota del Ghost e leader della sua cellula ribelle di accompagnamento, Hera Syndulla deve essere uno dei più grandi eroi che l’Alleanza abbia mai visto. Figlia di un combattente per la libertà, Hera è disposta a combattere fino al suo ultimo respiro per eliminare la tirannia dell’Impero dalla galassia. Finora, durante la serie, due piloti di X-Wing hanno fatto alcune apparizioni qua e là, a quanto pare per organizzare la presenza della Nuova Repubblica all’interno dello spettacolo. Rivelare che questi piloti provengono da una squadra guidata da Hera sarebbe sia una gradita sorpresa che un grande legame con la prossima serie Ahsoka.

10. Gran Admiral Thrawn

Preso in giro nella seconda stagione di The Mandalorian, il Grande Ammiraglio Thrawn è una delle menti più intelligenti (e più minacciose) dell’Impero. Originariamente proveniva dall’amata trilogia di romanzi di Timothy Zahn prima di entrare nel nuovo canone tramite Rebels, e la sua storia sembra essere tutt’altro che finita.