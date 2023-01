Marlowe: il trailer del film poliziesco con Liam Neeson

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo film thriller noir con Liam Neeson, Marlowe. In anteprima il trailer della pellicola che sarà al cinema a partire dal 15 febbraio 2023.

Manca poco, ancora un mese e finalmente si potrà vedere al cinema il nuovo film con Liam Neeson, Marlowe. Questo film thriller noir, basato sul genere hard boiled, è l’undicesima versione di questo noto personaggio, Philip Marlowe appunto.

Ecco il trailer per farsi così un’idea di quello che vedrete sul grande schermo. Sarà interessante vedere come sarà rappresentata la nuova versione moderna di un personaggio che per il genere poliziesco è ormai storico.

Termini quali “Noir” e “Hard Boiled”

Prima di addentrarci nella trama del film, vogliamo spiegare due termini (per chi non li conoscesse) che saranno presenti all’interno di questo articolo. Questi, sono fondamentali da conoscere, per capire meglio questa storia.

Quando si parla di romanzo noir, intendiamo una variante del genere poliziesco, in cui il protagonista non è un poliziotto o investigatore, bensì è una vittima, un sospettato o un esecutore. Il protagonista viene sempre raffigurato caratterialmente con un’indole autodistruttiva, la sua missione è quella di affrontare il suo antagonista e anche il sistema giudiziario o politico, il quale è sempre corrotto.

La vittima è quasi sempre senza via d’uscita quindi bisognerà attendere la conclusione per capire la storia. I romanzi noir non vanno confusi con i “romanzi neri“, questi ultimi sono sempre di genere gotico e sono stati ideati all’inizio del XIX secolo, mentre quelli che interessano a noi sono degli anni venti.

I romanzi noir sono poi una sottocategoria del genere “hard boiled“, dove il detective in questo caso è considerato un vero e proprio “duro”, risolve i casi più disperati con metodi discutibili. In questo scenario c’è una rappresentazione più realistica del crimine e di tutte le sfaccettature che lo circondano.

Curiosità, trama e cast di Marlowe

Marlowe, è un poliziesco-thriller noir basato sul romanzo, La bionda dagli occhi neri: Un’indagine di Philip Marlowe di Benjamin Black. La particolarità di questo film è quella che la storia non sarà basata sui romanzi originali del creatore di Philip Marlowe, Raymond Chandler.

Raymond Chandler è uno scrittore specialista del genere “hard boiled”, quindi sarà molto interessante vedere le differenze di questa nuova versione con Liam Neeson con quella originale del 1939. Oltre al trailer che avete appena visto, pubblichiamo anche la trama ufficiale per potervi fare così un’idea sulla storia:

“Marlowe è incentrato sul detective scaltro ma caduto in disgrazia Philip Marlowe, assunto per trovare l’ex amante dell’affascinante ereditiera Clare Cavendish, figlia di una famosa star del cinema. La scomparsa porta alla luce una rete di bugie e presto Marlowe viene coinvolto in un’indagine pericolosa e mortale in cui tutte le persone coinvolte hanno qualcosa da nascondere”.

Il cast di Marlowe è ricco di nomi importanti, oltre al grande Liam Neeson troviamo, Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ian Hart, Colm Meaney e molti altri. Se siete curiosi, segnatevi quindi sull’agenda il 15 febbraio 2023, giorno in cui Marlowe uscirà al cinema.