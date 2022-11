Wakanda Forever: perchè è il film più importante della Marvel secondo Feige?

Kevin Feige, ha definito Black Panther: Wakanda Forever il film più importante fin qui dei Marvel Studios.

Mercoledì 9 novembre arriverà nelle sale cinematografiche italiane il nuovo film del Marvel Cinematic Universe Black Panther: Wakanda Forever, definito da Kevin Feige come il più importante della Marvel.

Manca ormai pochissimo all’uscita nelle sale cinematografiche di Black Panther: Wakanda Forever, nuovo atteso capitolo del Marvel Cinematic Universe e terza uscita dello dell’universo cinematografico Marvel di questo 2022.

A parlare del nuovo capitolo dedicato a Black Panther, privo purtroppo di Chadwick Boseman a causa della scomparsa di quest’ultimo nel 2020, è stato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, che ha indicato in questo Wakanda Forever il film più importante mai realizzato dalla Marvel.

Il film in questione rappresenta dunque il sequel di Black Panther, rimodellato e ripensato in una maniera del tutto nuova a causa della citata tragica scomparsa dell’attore protagonista del primo capitolo ad agosto del 2020.

Wakanda Forever, il nuovo atteso capitolo dell’MCU

Black Panther: Wakanda Forever inizia con la regina Ramonda (Angela Bassett) e Shuri (Letitia Wright) alle prese con l’immenso dolore dovuto alla scomparsa di T’Challa. Nel frattempo, però, sul regno del Wakanda incombe una nuova pericolosa minaccia ovvero quella di Namor (Tenoch Huerta), re del nascosto regno sottomarino di Talokan.

Questo Wakanda Forever è di sicuro uno dei film più attesi dell’universo Marvel in quanto sequel di uno dei capitoli di maggior successo fin qui dell’MCU. In più, vi è grande attesa per vedere in che modo verrà reso tributo a Chadwick Boseman.

A nutrire grandi speranze nei confronti di questa nuova fatica dell’MCU è la stessa Marvel, con il presidente Kevin Feige che nel corso di una recente featurette ha rilasciato al riguardo dichiarazioni molto importanti.

Le dichiarazioni di Kevin Feige sul nuovo Black Panther

Il numero uno della Marvel Kevin Feige ha definito Black Panther: Wakanda Forever come il film fin qui più importante dell’intero Marvel Cinematic Universe. Una dichiarazione forse nemmeno tanto azzardata considerando tutto ciò che si porta dietro questo nuovo capitolo dei Marvel Studios.

Una pellicola inevitabilmente legata a doppio filo al dolore, che verrà trasformato in un unico grande tributo nei confronti sia di Chadwick Boseman che del personaggio da quest’ultimo interpretato ovvero T’Challa.

Il modo in cui verrà ricordato l’attore scomparso più di due anni fa potrà forse risultare decisivo per il prosieguo della serie dedicata a Black Panther, ma la rilevante importanza del film deriva anche dal fatto di essere il sequel di un film che ha avuto un successo straordinario sia di pubblico che di critica, certificato dall’incredibile candidatura al premio di Miglior Film agli Oscar.

A breve sarà possibile verificare in prima persona se questo Black Panther sarà in grado di eguagliare o addirittura di superare l’illustre predecessore.