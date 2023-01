Valeria, dopo Amici spiega perché i video sono stati censurati: “Per me un incubo”

Valeria Mancini, aka Guera, dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi, in seguito agli sviluppi dell’ormai famigerato “Noce moscata gate”, torna sui social per sfogarsi e dare la sua versione dei fatti.

Dopo la notte di Capodanno non c’è ancora pace dentro e fuori la casetta di Amici di Maria De Filippi. Il clima non torna sereno anche a causa dell’alone di mistero mantenuto da Maria e dalla produzione sui fatti che hanno portato ai provvedimenti punitivi nei confronti di Wax, Tommy Dali (eliminato subito da Zerbi), NDG, Guera (uscita per la sfida con Cricca), Maddy e Samu.

Nonostante le numerose supposizioni circolate sul web, la verità è ancora un mistero. Le ipotesi più accreditate puntano su noce moscata sniffata per avere effetti allucinogeni o su tentativi di tatuaggi fatti in casa, mentre nelle ultime ore prendono corpo anche riferimenti a veri e propri episodi di bullismo, che da tempo inquinavano i rapporti tra i ragazzi e che sarebbero culminati proprio a Capodanno.

Mentre Maria e produzione continuano a tacere, sui social compaiono le prime dichiarazioni dei due esclusi, Tommy Dali, che usa toni di pentimento e maturità acquisita dall’esperienza, e Valeria Mancini, Guera, che, dopo la puntata di domenica 15 gennaio, era intervenuta in prima persona per smentire nettamente la teoria imperante della noce moscata sniffata.

Il giorno dopo la prima dichiarazione, Valeria si è sfogata nuovamente sui social, avendo da ridire in particolare sulla modalità opaca con la quale la spinosa questione è stata gestita dal programma di Canale 5. Guera sostiene di avere un ruolo marginale nello scandalo e di poterlo dimostrare con la diffusione pubblica dei tanto famigerati video incriminati.

Amici di Maria De Filippi: lo sfogo sui social di Valeria aka Guera sui video censurati

“Il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo. Che non auguro a nessuno di vivere” scrive Valeria. “La sfida era una delle possibilità e l’accetto. Non accetto invece di essere associata a supposizioni così gravi che non hanno a che fare con la mia persona. Questo dire non dire ha dato modo alle persone di ipotizzare le peggiori cose”.

“Dal mio canto avrei preferito che i video fossero mostrati. Lo ho sperato. Capisco di non mostrare i video a tutela dei minori, ma se i video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare cosa è successo perché non spetta a me. Nonostante questo sono stata io a pagarne le conseguenze” ha continuato la ormai ex concorrente.

“Volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e incoraggiamento e spero che un giorno la verità venga fuori” ha concluso la giovane artista. E tutti si augurano che ciò avvenga in fretta a questo punto, per allontanare i veleni che stanno funestando questa edizione di Amici.