Pessima notizia per i fan della saga. Dopo una sola stagione, 1899 chiude. In un post Instagram l’annuncio: “A volte le cose non vanno come previsto”.

I creatori di 1899 , Baran bo Odar e Jantje Friese – gli stessi di Dark – avevano le idee molto chiare: la serie tv sarebbe dovuta continuare almeno per altre due stagioni. Ieri è arrivata la notizia che ha ghiacciato tutti gli amanti della serie e del genere: 1899 sarà cancellata. Al momento Netflix non ha rilasciato comunicati ufficiali, ma la notizia sta già facendo il giro del mondo.

Di cosa parla la serie

Proprio sulla piattaforma Netflix, la trama racconta che: “alcuni eventi misteriosi modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899, portando i passeggeri perplessi di fronte a un enigma spiazzante“. La giusta miscela di avventura e dramma, in uno scenario quasi irreale e surreale. La serie narra le vicende di una nave colma di emigranti europei che si dimostra assolutamente nefasto, Un viandante si chiede: “Cosa c’è che non va in questa nave?” riassumendo perfettamente lo status di smarrimento sia dello spettatore sia dei viaggiatori stessi. La Prometheus si troverà in balia di un perfido oceano. I personaggi dell’equipaggio si perderanno, tra storie e domande rimaste irrisolte. La prima serie è formata da 8 episodi in una sinossi complessa e sempre più frenetica, che, probabilmente, ha confuso terribilmente lo spettatore.

L’annuncio su Instagram: “Sad but true”

Pubblicato sul profilo di Baran Bo Odar, il post è diventato virale. Con ben 61.200 like e oltre 10.200 commenti, il post recita:

“È con il cuore in mano che dobbiamo dirvi che 1899 non sarà rinnovata…Ci sarebbe piaciuto molto concludere questo viaggio incredibile con una seconda e una terza stagione come abbiamo fatto con Dark. Ma a volte le cose non vanno come previsto. È la vita. Sappiamo che ciò deluderà milioni di appassionati“.

La serie tv era stata annunciata qualche mese fa. La pubblicazione sulla piattaforma on demand Netflix era avvenuta il 17 novembre 2021 e aveva segnato discrete cifre. Solo qualche giorno dopo dall’uscita, 1899 era la seconda serie più guardata, superata solo da Mercoledì. I numeri hanno registrato un totale di 87 milioni di ore viste in totale, dagli utenti iscritti. Nei mesi successivi, la serie è stata tra le 10 sitcom più guardate in lingua inglese, fino alla settimana prima di Natale, dove ha subìto un tracollo senza precedenti. Da qui, la scelta di chiudere i battenti.