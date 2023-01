Tajana Patitz: muore a 56 anni la supermodel degli anni Novanta

Tajana Patitz muore a soli 56 anni stroncata da un male. L’icona del mondo della moda sarà ricordata per sempre.

Il mondo intero si stringe in un unico grande abbraccio per la morte di Tatjana Patitz, bellissima modella degli anni 90. Sarà ricordata per sempre anche grazie al videoclip, di fama mondiale di George Michael, Freedom! ’90. Tatjana Patitz era tra le prime top model di quegli anni e George Michael la scelse grazie agli scatti del fotografo di moda Peter Lindbergh. George Michael vide la modella sul British Vogue e fu rapito dalla sua bellezza.

Insieme a lei, nel video c’erano anche altri volti noti: le top model Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista e l’amica Cindy Crawford, inseparabile amica di Tatjana Patitz.

L’esordio di Tatjana Patitz

Tatjana Patitz nasce nel 1966 ad Amburgo, in Germania, ma trascorre gran parte della sua infanzia e adolescenza nel sud della Svezia. A soli 17 anni vince il terzo posto del concorso Elite Model Contest. Questo titolo le dà la certezza del primo contratto a Parigi, come modella, della durata di un anno. Ma il suo esordio è sempre stato in salita. Dopo l’anno a Parigi, Tatjana non risce a trovare lavoro. Per fortuna, il suo cammino incrocia quello del fotografo di moda Peter Lindbergh che le offrì la giusta visibilità. Sempre Lindbergh la ritrae in una delle sue foto più famose, White Shirts: Six Supermodels, Malibu.

La scelta di vivere negli USA

Tatjana Patitz, dopo anni trascorsi sotto gli occhi di tutti, ha deciso, in una seconda fase della sua vita, di vivere nella tranquilla, East Coast, rinunciando alla vita frenetica di Parigi o di New York. Di certo tra le modelle più riservate, Tatjana ha scelto una vita sana, preferendo sempre il contatto con gli animali e con la natura, lontana dai riflettori. Uno degli ultimi lavori, del 2012, di Peter Lindbergh, la vedono regina in un ambiente tranquillo e intimo, con suo figlio Jonah Johnson, nato dal matrimonio con Jason Johnson.

Oggi la modella viene ricordata da tutti gli addetti ai lavori. Anna Wintour, Chief Content Officer Condé Nast e Global Editorial Director di Vogue, con dolore, ha detto che:

“Tatiana è sempre stata il simbolo europeo dell’eleganza più chic, come una Romy Schneider che incontra Monica Vitti. Ha mantenuto un profilo molto più basso delle sue colleghe, più misterioso, più maturo, più irraggiungibile: tutto ciò le conferiva grande fascino”.