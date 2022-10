Christian Bale, dal successo di Batman al declino: oggi è ridotto così

L’attore Christian Bale ha di nuovo cambiato aspetto: come appare oggi? Ecco la foto.

Da alcuni giorni Christian Bale è su tutti i giornali che parlano di cinema e mondo dello spettacolo. Gira la voce, infatti, che potrebbe ritirarsi a breve dalla recitazione. Lo ha dichiarato nel corso di una recente intervista e i fan sono rimasti ovviamente sconvolti davanti a questa notizia.

L’attore è uno dei migliori degli ultimi anni. Nato nel Regno Unito, ma naturalizzato statunitense da diverso tempo, ha iniziato a lavorare al cinema quando era giovanissimo. A soli 13 anni, nel 1987, infatti, divenne famosissimo per la sua interpretazione per il ruolo da protagonista nel film L’impero del sole di Stevan Spielberg.

Da allora la sua carriera procede con enorme successo. Sono tantissimi i film in cui ha partecipato, sempre con ruoli importanti. Possiamo ricordare American Psycho, The prestige e American Hustle. Uno dei suoi ruoli più noti è senza dubbio quello di Batman nella trilogia del Cavaliere oscuro, dove ha lavorato al fianco di grandi professionisti, ma soprattutto con Heath Ledger – scomparso suicida nel 2008 – nel ruolo di Joker.

L’attore, oltre che per il suo grande talento, è noto anche per il suo “trasformismo“, ovvero la capacità di modificare il suo fisico a seconda del personaggio che deve interpretare. Sapete quale aspetto ha adesso?

Christian Bale, eccolo oggi

Come riporta badtaste.it, Christian Bale si è lasciato andare a una lunga intervista dove ha fatto delle dichiarazioni inaspettate. L’artista ha appena finito di lavorare ad Amsterdam e ha annunciato che al momento non ha altri film in cantiere. Nonostante ciò, non si è dimostrato preoccupato, tutt’altro. “Più che soddisfatto: fott*tamente estasiato. Sono sempre stato incline al [pensare] ‘Quando finirà tutto questo? Deve finire’. Mi piace fare cose che non hanno nulla a che fare con il cinema. E sono molto felice di non giocare a travestirmi, di non fingere di essere qualcun altro per lunghi periodi di tempo“.

Il film racconta la storia di uno strano accordo tra un avvocato e un dottore. Sapete come ha modificato il suo aspetto l’attore per questa occasione? Eccolo.

Amsterdam uscirà al cinema il 27 ottobre e comprende un cast d’eccezione, composto da grandi star. Ci saranno Margot Robbie, ohn David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Taylor Swift e Robert De Niro.