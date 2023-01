Emma Roberts e Tom Ellis insieme in una nuova serie tv, Second Wife

Per una serie tv che viene cancellata un’altra arriva in sgommata pronta a prenderne il posto. Una nuova drama-romantic sta per arrivare tra di noi, stiamo parlando di Second Wife, con Emma Roberts e Tom Ellis.

C’è bisogno di un po’ di romanticismo in questo mondo che ha perso ormai completamente ogni regola del bon-ton. Anche se scorre dentro di noi il motto “girl power” da tanto tempo, in un cantuccio delle nostre anime chi non vorrebbe rivedere quella figura mitologica di uomo romantico che ti apriva la porta e ti sporgeva il suo fazzoletto in caso di un improvviso pianto isterico?

Tutto questo è quasi del tutto scomparso, ormai la magia del romanticismo è solo un puerile ricordo, ecco perché ci “attacchiamo” come più possiamo alle serie tv romantiche, giusto per assaporare ancora un po’ sul grande schermo le classiche “farfalle nello stomaco“. Siamo quindi molto felici di sapere che molto presto arriverà una nuova serie tv drama-romantic con sfaccettature comiche con Emma Roberts e Tom Ellis, Second Wife.

Cosa sappiamo su questa nuova serie tv?

Second Wife è una serie tv prodotta da Hulu e 20th Television, creata da Meaghan Oppenheimer, moglie di Tom Ellis. Quel “bono” (fatemelo dire su…lo so che lo pensate anche voi) di Lucifer sarà il protagonista della storia insieme alla nipote di Julia Roberts, Emma Roberts.

Non si sa ancora molto su Second Wife, per il momento sappiamo che la trama vuole sviluppare uno scenario tipico della nostra realtà, quello della famiglia mista o allargata come si dice in gergo. Una donna, Sasha, distrutta per la rottura con il suo compagno, decide di lasciare New York, per iniziare una nuova vita a Londra.

Qui si innamorerà presto di un padre appena divorziato, Jacob, con il quale, presi dall’impeto della passione, decideranno di sposarsi. Impareranno a loro spese che non basta la passione per fare un passo così importante. Dovranno così affrontare presto quel lato di loro stessi che tenevano nascosti che li porterà a conoscersi veramente. Saranno ancora convinti del passo che hanno fatto? Ovviamente non potremo saperlo finché non vedremo la nuova drama-romantic-comedy con Emma Roberts e Tom Ellis.

Il primo progetto di marito e moglie

Questa è la prima volta che i coniugi Meaghan Oppenheimer e Tom Ellis lavorano insieme al medesimo progetto. Sarà quindi molto interessante vedere come se la caveranno insieme. Per il momento li conosciamo tutti per progetti da “solisti”.

Meaghan Oppenheimer è la creatrice della serie tv, Tell Me Lies, disponibile sulla piattaforma di streaming, Disney +. Tom Ellis invece, lo vedremo presto nella commedia prodotta da Netflix, Players e infine Emma Roberts la rivedremo nella nuova pellicola che uscirà nel 2024, Madame Web.

In attesa quindi di sapere più informazioni sulla nuova serie tv drama-romantic e anche un po’ comica, Second Wife, prodotta dalla Hulu e 20th Television, creata da Meaghan Oppenheimer, con Tom Ellis e Emma Roberts. Potremo vedere i protagonisti nei loro prossimi progetti in uscita a breve.