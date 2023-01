Luther: The Fallen Sun, il trailer del film con Idris Elba

“Good news” per gli amanti della serie tv Luther. Sta per arrivare un film che continuerà la storia da dove l’avevamo lasciata, a febbraio al cinema e a marzo su Netflix arriverà, Luther: The Fallen Sun.

Quando finisce una serie tv, soprattutto se di stagioni ce ne sono state parecchie, è difficile farsene una ragione, soprattutto se il finale non ha soddisfatto il pubblico. Ed è qui che arrivano i film (o serie tv spin-off, prequel o sequel che sia) a fare un po’ di chiarezza e a dare quella conclusione che i fan si aspettavano.

L’abbiamo già visto in diverse occasioni, prendiamo per esempio il film conclusivo della serie di Veronica Mars, oppure i 4 episodi che regalavano finalmente il tanto sospirato happy ending a Luke e Lorelain in Una mamma per amica e potremmo farvi ancora molti di questi esempi. Oggi parliamo del film che uscirà presto al cinema e su Netflix, Luther: The Fallen Sun e del suo primo teaser trailer.

La sinossi ufficiale di Luther: The Fallen Sun

Il primo teaser trailer, condiviso sul profilo Twitter di Idris Elba, lascia un po’ “l’amaro in bocca” in quanto, anche se manca poco all’uscita al cinema, dopo questo preambolo, l’ansia è salita alle stelle.

“Qualcosa sta arrivando. Mi vedi adesso?“. Con queste parole Elba annuncia l’arrivo del film Luther: The Fallen Sun nel primo teaser trailer ufficiale della storia. Il film riprenderà da dove lo avevamo lasciato nella serie tv Luther. L’ultimo episodio della quinta e ultima stagione della serie tv di successo era andato in onda il 4 gennaio 2019.

Per quanto riguarda il film, rivedremo sempre il protagonista Idris Elba e i nuovi antagonisti della storia, Andy Serkis e Cynthia Erivo; Luther: The Fallen Sun sarà diretto da Jamie Payne.

Ecco la sinossi ufficiale di Luther: The Fallen Sun: “Un terrificante serial killer sta terrorizzando Londra mentre il brillante detective John Luther, caduto in disgrazia, siede dietro le sbarre. Ossessionato dal suo fallimento nel catturare il cyber psicopatico che ora lo schernisce, Luther decide di evadere per finire il lavoro con ogni mezzo necessario”.

La paura di Idris Elba

Luther: The Fallen Sun è il film continuazione della serie tv Luther, con protagonista Idris Elba, terminata dopo la quinta stagione nel 2019. Dopo aver visto il primo teaser trailer ufficiale sono in molti che vogliono sapere quanto dovranno ancora aspettare prima di vedere la nuova pellicola.

Bene vi informiamo con gioia che l’attesa è quasi finito, in quanto Luther: The Fallen Sun sarà al cinema dal 24 febbraio 2023 e direttamente in streaming sulla piattaforma di Netflix dal 10 marzo 2023. Nell’attesa potete guardare il primo teaser trailer ufficiale da poco rilasciato.

Idris Elba è molto emozionato per questo nuovo film, ma è anche preoccupato: “È davvero pericoloso quando si passa dalla televisione al cinema e hai a disposizione un sasso di soldi. Rischi di cambiare le caratteristiche per cui è noto lo show. Volevo assicurarmi che, anche se avessimo un budget maggiore, non avremmo cambiato troppo i parametri del mondo di Luther. Abbiamo amplificato l’azione e amplificato la posta in gioco.”