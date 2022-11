Bastille Day – Il colpo del secolo: cast e trailer del film con Idris Elba

Bastille Day – il colpo del secolo va in onda questa sera, 28 novembre su Italia 1 alle ore 21.20. Ecco la trama.

Questa sera, lunedì 28 novembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Bastille Day – Il colpo del secolo, film del 2016 diretto da James Watkins. La Pellicola, di ormai sei anni fa, ha subito conquistato la fama internazionale con protagonisti Idris Elba e Richard Madden.

La trama ufficiale del film

La trama narrativa si svolge a Parigi. Qualche giorno prima della ricorrenza della presa della Bastiglia le strade di Sean Briar, agente della CIA in servizio a Parigi, e Michael Mason, incallito ed abile borseggiatore, vengono ad incrociarsi in un destino beffardo. Quest’ultimo ruba inconsapevolmente una borsa contenente una bomba, che poi esplode in una piazza di Parigi, causando la morte di quattro persone.

L’attacco viene rivendicato da una misteriosa organizzazione criminale, che promette ulteriori attentati a Parigi. Inizia così un’escalation di violenza e disordini in tutta Parigi. In questo clima di tensione, i personaggi di Sean e Michael, sempre più legati, scopriranno che in realtà i disordini causati non sono altro che un diversivo per consentire ad una squadra corrotta di agenti francesi della RAID di attuare il colpo del secolo: svaligiare la Banca di Francia.

Cast e curiosità sul film

Bastille Day, disponibile su Mediaset Play e su Amazon Prime Video, ha un cast con nomi di fama internazionale: Idris Elba, Richard Madden, Kelly Reilly, Charlotte Le Bon, Anatol Yusef, Josè Garcia, Thierry Godard, Tony Paul West, Daniel Westwood. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Andrew Baldwin. Tra i produttori esecutivi spiccano i nomi di Bard Dorros, Michael Dreyer. Il montaggio è stato a cura di Jon Harris. La colonna sonora è stata composta da Alex Heffes, compositore inglese di colonne sonore cinematografiche de L’ultimo re di Scozia, Le cose che non ti ho detto. Tra le curiosità più curiose, Charlotte Le Bon, attrice canadese, ha rimpiazzato la francese Adèle Exarchopoulos per il ruolo di Zoe Naville. Exarchopoulos doveva far parte di questo film ma alla fine ha rinunciato per poter recitare ne Il tuo ultimo sguardo, film di Sean Penn sempre del 2016.

Il film è stato rilasciato in Francia con il titolo di Bastille Day – in inglese si chiama semplicemente The Take – perché uscito un giorno prima della tradizione festa che ricorda la presa della Bastiglia che Oltralpe è festa nazionale e si festeggia il 14 luglio.

Nella versione italiana è stato mantenuto il titolo francese.