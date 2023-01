Anche Julianne Moore vittima del body shaming | “Cerca di essere più carina”

La bellissima attrice Julianne Moore ha raccontato di quando ha subito del body shaming nella sua carriera. Come avrà reagito la nota attrice?

Le donne ne hanno ancora molta di strada da percorrere per riuscire a farsi rispettare nella vita. Dopo la storia del “Mee Too” in cui molte donne hanno avuto giustizia, anche se quello che hanno dovuto subire per lavorare purtroppo le ha segnate per sempre, ci sono ancora molte sfaccettature che si spera prima o poi saranno risolte.

Grazie a questi racconti e a queste “battaglie” che non solo le star di Hollywood hanno portato avanti, molte ragazze che si trovano nella loro stessa situazione, forse troveranno il coraggio di denunciare. Un’altra piaga della società è il body shaming, che ogni giorno milioni di donne e uomini subiscono da chi pensa di avere dei diritti su di loro. Tra le tante denunce arriva quella dell’attrice Julianne Moore, la quale racconta la sua esperienza.

Il full trailer di Sharper

La bellissima attrice Julianne Moore, non viene ricordata solo per la sua bravura nel recitare, ma anche per la sua strepitosa e folta chioma rossa e la sua pelle lentigginosa, che insieme ad altri Big della televisione, ne fanno un loro biglietto da visita. Tra i tanti suoi lavori, Julianne sta per approdare sulla piattaforma di streaming Apple TV+, il 17 febbraio 2023 con il film Sharper, in anteprima il full trailer.

Come si può vedere dal trailer, la storia narra la vita di una truffatrice che agisce indisturbata per le vie della ricca Manhattan, dopo aver sposato un uomo molto facoltoso. Quello che ancora non sa è che non è l’unica ad agire a “piede libero”, ma si scontrerà presto con un altro ladro di professione, il temibile Max.

Sharper è diretto da Benjamin Caron, con un cast d’eccezione formato da Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton e John Lithgow.

La risposta della Moore che tanto ci piace

Julienne Moore ha da poco raccontato un episodio di body shaming che ha subito in prima persona durante la sua carriera. La nota attrice dai capelli rossi non ha fatto nomi e cognomi, ma ha descritto quando quella volta una nota figura del mondo del cinema le avrebbe chiesto: “Cerca di essere più carina e cerca di avere un aspetto migliore”.

Ovviamente una donna inesperta, alle prime armi e insicura, sarebbe corsa ai ripari, praticando ogni qualsivoglia trattamento estetico pur di accontentare quella figura tanto…meglio censurarsi e non proseguire con l’appellativo che si meriterebbe. La Moore invece se né letteralmente fregata della sua opinione e l’ha liquidato con queste parole: “Non so se posso”.

Julienne Moore ha continuato per la sua strada e ha fatto più che bene ad accettarsi per quella che è, in quanto non ha niente che non va. Ha poi concluso il racconto: “Ovviamente nel nostro mondo l’aspetto fisico ha un suo ruolo, ma la bellezza è soggettiva. Mentre crescevo, i miei capelli rossi mi facevano sentire un outsider. Ad avere i capelli rossi è il 2% della popolazione mondiale. Nessuno vuole sentirsi parte di una minoranza, in particolare quando si è bambini. Adesso i miei capelli e le mie lentiggini mi sembrano tra le cose che mi definiscono di più, ma c’è ancora una parte di me che sogna di essere bionda e abbronzata”.

Cara Julienne siamo felici invece che tu sia rimasta te stessa in quanto “il mondo è bello perché vario”, se no sai che noia ad essere tutte uguali?