Williams e Moore di nuovo insieme Dopo il Matrimonio

Dopo il matrimonio, Julienne Moore e Michelle Williams di nuovo insieme dopo il lontano 2006. Dividono la scena da protagoniste.

Michelle Williams e Julienne Moore tornano a recitare insieme dopo il 2006 con il film remake dell’originale, Dopo il matrimonio – After the wedding. Il film, a distanza di 13 anni vede di nuovo le due come co-protagoniste.

Diretto da Bart Freundlich come nell’originale, ha proposto un rifacimento del cast guidato da Williams e Moore. Non è la prima volta che le due recitano insieme: nel 2017 infatti hanno lavorato a La staza delle Meraviglie.

A differenza del film originale, questo è diretto non da Susanne Bier e non ha protagonisti due uomini: Mads Mikkelsen e Rolf Lassgard.

Oltre alle due portentose attrici, anche Billy Crudup nel ruolo di Oscar Carlson, il marito di Theresa a Abby Quiin. La pellicola, presentata da Ingenious Media, Rock Island Films e Riverstone Pictures. E’ prodotta da Joel Michaels e Harry Finkel e distribuita in italia da Lucky Red.

Di cosa parla Dopo il matrimonio (2019)

Isabel ha fondato un orfanotrofio in India ma si reca nella grande mela, New York, per incontrare Theresa. La donna infatti vuole vendere la sua compagnia e cerca un’associazione a cui donare i profitti ma caso vuole che la riunione fissata con la donna, Isabel, sia il giorno prima del matrimonio di sua figlia, Grace. Isabel quindi è costretta a trattenersi in città e è al matrimonio della ragazza che scopre chi è il marito di Theresa. Si tratta della sua vecchia fiamma Oscar.

Oscar nasconde un segreto importantissimo che riguarda proprio la storia che aveva avuto con la donna. Tempo fa infatti, Isabel aveva dato in adozione sua figlia, quello che però non sa e che Oscar le ha tenuto nascosto è che lui ha tenuto con sé la bambina crescendola da solo fin quando non ha incontrato Theresa che si è offerta di farle da matrigna. Isabel a quel punto comprende che Grace è sua figlia biologica.

Le due donne protagoniste non sono delle macchiette in una commedia: sono donne forti, determinate, ognuna con la sua storia e con la responsabilità delle proprie scelte. Ecco perché a interpretare i loro personaggi non potevano che esserci Michelle Williams e Julienne Moore. Così hanno commentato il loro ritorno sulla scena come protagoniste:”Avevamo bisogno di qualcuno che avesse una forte capacità emotiva e una determinata profondità e Michelle è stata in grado di fare tutto questo con estrema facilità, in modo armonioso”.

Le due offrono un’interpretazione intensa e struggente, capace di contenere in una minima espressione una gamma infinita di emozioni. La necessità di Isabel che combatte la titubanza iniziale del tornare a New York, la città in cui ha compiuto la scelta di separarsi da sua figlia biologica e la volontà subdola di Theresa che la spinge a non ricevere un no come risposta e la inserisce nel suo tranello, porteranno lo spettatore a rimanere incollato, ipnotizzato allo schermo.