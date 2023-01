Meghan e Kate, spuntano le chat segrete tra le due: c’è di mezzo la principessa Charlotte

La discussa biografia del Principe Harry mette a nudo molte fragilità della Casa Reale britannica: nel volume emergono alcuni retroscena sul rapporto tra Maghan Markle, moglie di Harry, e la cognata Kate Middleton, moglie di William.

Anticipato da un ventaglio amplissimo di spoiler al vetriolo, il 10 gennaio è uscito in tutte le librerie “Spare”, ossia “la riserva” (tradotto in italiano con “Il minore”), il libro autobiografico del Principe Harry, pietra dello scandalo e spina nel fianco per la casa reale inglese. Il secondogenito di Diana, infatti, non ha evitato bordate contro il padre Re Carlo III e il fratello ed erede al trono William.

Ovviamente, non finisce qui: il Principe ha denunciato la connivenza tra Corona e stampa per metterlo in cattiva luce in favore di William e inoltre è stato durissimo nei confronti della matrigna Camilla, che sia lui che il fratello avrebbero voluto non sposasse il padre. Nel libro, poi, il Principe tira in ballo anche una vecchia querelle che avrebbe coinvolto la moglie Meghan e la cognata Kate Middleton.

Harry nella sua autobiografia ha voluto ripercorrere l’intervista rilasciata da Meghan Markle a Oprah Winfrey: qui l’attrice statunitense aveva smentito i tabloid britannici, rivelando che alla vigilia delle nozze con Harry a piangere e rimanere offesa non era stata Kate, ma era successo l’esatto contrario, a causa delle rimostranze di Kate sul vestito da damigella della figlia secondogenita Charlotte.

Il Principe Harry per suffragare le dichiarazioni della moglie ha reso pubblica una chat privata tra Meghan e la cognata Kate, alimentando così la polemica e alzando un polverone sulla prossima regina consorte, sempre apparsa di fronte all’opinione pubblica come un esempio luminoso di rigore, classe, moderazione ed eleganza.

Impazza la guerra in casa Windsor: fuori le chat segrete tra Meghan e Kate nel libro del Principe Harry

“Il vestito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo, troppo largo. Lo capisci? Ha pianto quando l’ha provato!”, avrebbe scritto piccata la Middleton. “Ok, come ti ho detto il sarto è qui dalle 8 del mattino. Puoi portare Charlotte a farlo modificare, come stanno facendo le altre mamme?”, ha ribattuto prontamente la Markle. “No. Tutti gli abiti devono essere rifatti”, avrebbe tagliato corto Kate.

“Ho trovato mia moglie a piangere sul pavimento quando sono tornato a casa. C’era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci dalla ribalta a mio fratello e Kate. Anche mio fratello aveva problemi con Meghan, basati su cose non reali. Ho sempre sperato che noi quattro potessimo andare d’accordo. Ma molto rapidamente la questione è diventata una sfida Kate contro Meghan. Era sempre in competizione con mia moglie”, ha spiegato Harry. Altra benzina sul fuoco nei rapporti già logorati della dinastia Windsor.