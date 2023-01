Francesco Totti e Ilary Blasi, ad un passo dal divorzio salta tutto: l’indiscrezione clamorosa

Si avvicina sempre di più la data della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, per la ex coppia d’oro non resta molto tempo per scongiurare l’avvio di una vera e propria guerra legale che potrebbe protrarsi per ben tre anni.

La separazione choc tra il campione della Roma e la ex Letterina ora conduttrice Mediaset ha tenuto banco per mesi, configurandosi quasi come una “Guerra dei Roses” all’italiana, a colpi di Rolex sottratti e borsette in ostaggio, recriminazioni e interviste velenose. Verso la fine del 2022, però, la situazione sembrava migliorata tra i due e si pensava di poter approdare a un accordo extragiudiziale.

“Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”: queste erano state le parole di Francesco Totti a inizio dicembre, parole che avevano fatto sperare in un clima più disteso e ragionevole tra lui e la ormai ex compagna Ilary Blasi. Erano addirittura finite anche le frecciatine reciproche sui rispettivi canali social, i due sembravano sereni accanto ai nuovi compagni Noemi Bocchi e Bastian Muller.

Totti e Ilary sembravano davvero essersi lasciati alle spalle i vecchi rancori, mostrandosi in pubblico senza problemi accanto ai loro nuovi partner: la dolorosa e clamorosa rottura della scorsa estate, con tutti i suoi strascichi velenosi, sembrava non dovesse necessariamente approdare a una lunga lotta senza quartiere in tribunale.

Dopo la tensione dello scorso novembre, con la seconda udienza per la tristemente nota questione dei Rolex e delle borsette griffate, a fine anno Totti aveva espresso ottimismo, lasciando intendere che le cose con la ex potessero effettivamente risolversi in maniera più morbida e civile del previsto.

Tra Totti e Ilary le cose si complicano di nuovo e si prospetta una lunga battaglia legale

Invece con l’avvio del nuovo anno, le cose sono precipitate nuovamente, questa volta in maniera in apparenza irreparabile. A raccontarlo è il settimanale “Oggi”: l’accordo tra l’ex Capitano e l’ex Velina starebbe per saltare per una serie di motivazioni, prime fra tutte le segnalazioni fatte da Bankitalia all’Antiriciclaggio in relazione ad alcuni bonifici di Totti.

Il “Corriere della Sera” ha rivelato poi una data cruciale per il futuro della coppia: il 14 marzo infatti è stata fissata la prima udienza per la separazione giudiziale tra Totti e Ilary. Il tempo è dunque agli sgoccioli: ce n’è davvero pochissimo a disposizione per evitare l’inizio di una cruenta battaglia legale che potrebbe durare anche tre anni.

Purtroppo le questioni in gioco tra i due sono tante e vanno dal rancore ai soldi in ballo nella pratica del divorzio, per cui ci vorrebbe un vero e proprio miracolo di mediazione da parte degli avvocati per tornare indietro rispetto alla complicata strada intrapresa.