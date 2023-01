Luther – Verso l’Inferno, perché Andy Serkis voleva abbandonare il film

L’attore Andy Serkis aveva pensato di rinunciare a Luther – Verso l’Inferno, nuovo film Netflix ispirato alla serie tv.

Talvolta, capita che una serie abbia così tanto successo da essere trasformata in un film, o viceversa. Questo è il caso di Luther – Verso l’Inferno (in originale The Fallen Sun), che, nata come una serie su Netflix (qui le uscite di gennaio), è diventata poi un film, che sarà disponibile sulla stessa piattaforma a partire da marzo. La pellicola sarà diretta da Jaime Payne, è stata scritta da Neill Cross e comprende un ottimo cast. Tra i protagonisti, c’è Andy Serkis, che però all’inizio non era sicuro di questo progetto.

Nel film Andy Serkis interpreta l’antagonista della storia, David Robey, un serial killer milionario che ricatta i nemici sfruttando la tecnologia e obbligandoli a ubbidirgli. Il detective John Luther, protagonista che nella serie e nella pellicola è interpretato da Idris Elba, gli dà la caccia, ma alla fine della quinta stagione ha fallito ed è finito in carcere. L’unico modo per catturarlo è evadere e portare a termine la sua missione, in modo legale o meno.

Andy Serkis ha confessato di essere rimasto molto colpito dal copione, quando lo ha letto. Si tratta, a suo parere, di un film molto cupo, forse il più dark mai girato e per questo all’inizio aveva qualche incertezza.

Luther – Verso l’Inferno, Andy Serkis scioccato dopo aver letto il copione

A marzo il pubblico assisterà allo scontro tra il criminale senza scrupoli David Robey (Andy Serkis) e l’investigatore John Luther (Idris Elba), che per fermarlo è disposto a tutto, anche a ricorrere a mezzi illeciti. Per Andy Serkis decidere di partecipare a questo film non è stato facile, tanto aveva pensato di rinunciare. Secondo lui, infatti, la trama è davvero dark e il suo ruolo, di conseguenza, molto difficile da interpretare.

Come riportato da comingsoon.it, l’attore è rimasto sconvolto dopo la lettura della sceneggiatura. “Quando ho letto la prima volta il copione, ho quasi voluto gettarlo nel cestino e farmi una doccia. Non credo di essermi mai imbattuto in nulla di così cupo da tanto tempo. E ho pensato: “Davvero, in questo momento della storia del mondo e della mia vita, voglio precipitare in questo abisso nel quale è così difficile trovare dell’umanità?”

Alla fine, però, ha deciso di collaborare al progetto. L’attore è molto popolare e stimato nell’ambiente cinematografico e televisivo: tra i suoi ruoli più famosi possiamo citare Kino Loy in Andor e Alfred in The Batman.