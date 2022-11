Luther: il film della serie con Idris Elba. In anteprima le prime foto del set

Un nuovo Luther: le nuove immagini annunciano il ritorno di Idris Elba nei panni del personaggio iconico.

La serie tv britannica Luther, trasmessa sulla emittente BBC One per cinque stagioni tra il 2010 e il 2019, torna ad incantare i fan del genere poliziesco e poliziesco in versione film. Idris Elba, 50 anni compiuti a settembre, interpretava il detective John Luther, che deve lavorare con l’assassino Alice Morgan (Ruth Wilson) per aiutare a risolvere una varietà di casi.

Al giorno d’oggi, sappiamo già alcune informazioni salienti: innanzitutto, Luther torna ma in formato film. La Empire ha condiviso due prime immagini del film, la cui produzione è terminata questa primavera. Nel primo scatto, il detective cammina, avvicinandosi quasi all’osservatore, nell’abito famoso di Luther. Nella seconda foto il personaggio di Luther è al centro di un paesaggio innevato che probabilmente indica il dramma e la posta in gioco della trama del film.

Quando sarà l’uscita del film?

I fan della serie Luther sono in trepidante attesa nel conoscere da data ufficiale dell’uscita del film che darà una fine alle disavventure del detective inglese interpretato da Idris Elba. Le prime foto del film diffuse da Empire anticipano che John Luther abbandonerà, almeno momentaneamente, le strade di Londra. Mentre una delle immagini vede il poliziotto all’interno di una galleria sotterranea, la seconda foto mostra Luther nel bel mezzo di un paesaggio innevato e selvaggio.

Le parole di Idris Elba

Dal punto di vista di Idris Elba, portare Luther in un nuovo format offre al suo detective la possibilità di addentrarsi ulteriormente nel personaggio: “Sbucciamo la cipolla qui perché abbiamo avuto il tempo e le dimensioni per farlo. Dà anche a Neil Cross molto di più, sai, un nuovo terreno con cui giocare in termini di dove Luther può andare, come si comporterà nel uovo ambiente, qual è il paesaggio.”

“Usciamo dalle strade di Londra, ci spostiamo un po’ al di fuori. E questo è fantastico. Sembra che ora stiamo entrando in una fase diversa della vita di John Luther”. Il tono cupo e drammatico sarà comunque presente: “È davvero pericoloso quando si passa dalla televisione al cinema per buttarci un sacco di soldi e per cambiare le caratteristiche dello spettacolo. Volevo assicurarmi che, pur avendo un budget maggiore, non distorcessimo troppo i parametri di Luther. Noi amplifichiamo l’azione e amplifichiamo la posta in gioco. Ma momenti come l’uomo sotto il letto della terza stagione? Questo non ti costa molti soldi. Quei momenti sono ancora intatti”.