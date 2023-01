The Walking Dead: Dead City, perché Maggie e Negan devono collaborare per forza

Svelato il motivo per cui nel prossimo spin-off di TWD, The Walking Dead: Dead City, i due antagonisti, Maggie e Negan dovranno collaborare per forza in questa nuova missione estrema.

Come tutti sanno, la serie tv The Walking Dead è ormai finita da un po’, con un finale che non ha convinto proprio tutti. A prescindere dall’approvazione o meno della sua conclusione, il franchise “degli zombie” non è ancora concluso, in quanto in previsione ci saranno nuovi spin-off, prequel e sequel della storia.

Tra questi, sono di recente uscite indiscrezioni sullo spin-off The Walking Dead: Dead City, nel quale vedremo due personaggi che normalmente “non si sopportano”, Maggie e Negan, intraprendere un nuovo viaggio insieme, per una missione ben precisa.

Maggie e Negan non avranno mai la storia d’amore che i fan avrebbero voluto vedere

Soprattutto nell’ultima stagione di The Walking Dead, i fan speravano che quell’intesa sessuale che si avvertiva tra i due antagonisti della storia, Maggi e Negan, facesse scoppiare una qualsivoglia scintilla per dare il via ad una vera e propria storia d’amore. L’ultima puntata di TWD però ha definitivamente cancellato questa possibilità per diversi motivi.

Per prima cosa con l’arrivo dell’attuale compagna del sadico e a volte psicopatico Negan, si è spenta definitivamente l’idea che tra quei due potesse “scoppiare” la passione, in più Negan diventerà presto papà, quindi il capitolo è definitivamente chiuso.

Il secondo motivo, anche questo molto significativo è il fatto che Maggie odierà per sempre Negan per aver ucciso il padre di suo figlio Hershel. Anche se alla fine, contro ogni pronostico, Negan si è scusato, non è chiaro se Maggie potrà perdonarlo tanto facilmente. Ricordiamo le parole di scuse dette da Jeffrey Dean Morgan durante l’ultima puntata: “Stavo per perdere tutto. E finalmente ho capito cosa devi aver provato…So che probabilmente ti devo più di questo, ma mi dispiace tanto per quello che ti ho tolto. Quello che ho preso da tuo figlio”.

Il viaggio in una New York invasa dagli zombie

Riprendendo il dialogo appena citato tra Maggie e Negan, arriviamo al nocciolo della questione. Perché questi due personaggi dovranno collaborare per forza in questa nuova missione? Il motivo è semplice, dopo aver udito le sue scuse, Lauren Cohan alias Maggie, non ha deciso se perdonerà o meno Jeffrey Dean Morgan alias Negan, ma ha capito che è lui la persona giusta per poter affrontare questo viaggio difficile verso New York City.

Il figlio di Maggie è stato rapito e lei sa benissimo quanto Negan gli sia affezionato e quindi deciderà di arruolarlo in questa missione suicida molto pericoloso. Andare a New York, sconfiggere gli zombie e portare Hershel a casa sano e salvo.

Diciamo che Negan è la persona giusta per questa missione, non ha scrupoli e farebbe di tutto pur di uccidere altri zombie con i suoi metodi poco ortodossi, è la spalla che tutti noi vorremmo avere se dovessimo essere al posto di Maggie.