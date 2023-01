Giovanna Civitillo, crollo emotivo in diretta tv: tutta colpa della prima figlia di Amadeus

Un fiume di emozioni ha travolto la showgirl Giovanna Civitillo, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo su Canale 5. Giovanna si è concessa a cuore aperto in un’intervista intima e coinvolgente sulla sua dimensione privata.

Notoriamente le interviste di Silvia Toffanin sono celebri per l’alto tasso di emotività in grado di scatenare nell’intervistato. E così è stato anche per Giovanna Civitillo, dal 2009 moglie del deus ex machina di Sanremo negli ultimi anni, Amadeus. Ospite su Canale 5, Giovanna si è lasciata andare regalando ai telespettatori un suo ritratto molto intimo e inedito.

“Ho avuto un’infanzia felice. La tipica famiglia unita. Ancora oggi sono molto protettiva con mamma e papà. Li devo ringraziare, se faccio ancora qualcosa in tv è per merito loro, perché non mi fido di nessuno e il mio Josè lo lascio solo nelle loro mani” ha sottolineato subito la Civitillo, partendo dalle sue radici.

Ovviamente, parlando del figlio Josè non le è stato possibile arginare l’emozione: “L’amore della mia vita. Se già erano cambiate le mie priorità, quando è nato Josè si sono stravolte completamente. Io vivo per far star bene lui, per aiutarlo a crescere. Sono innamorata di quel ragazzino”.

Josè ha 13 anni ed ha sempre contribuito col suo giudizio alle scelte del padre sul Festival, dalle co-conduttrici agli artisti in gara: sicuramente anche quest’anno seguirà i genitori a Sanremo per la kermesse nazionalpopolare più attesa d’Italia, dove Giovanna sarà impegnata a svelare ai telespettatori gustosi retroscena e curiosità dal dietro le quinte.

Giovanna Civitillo a Verissimo dalla Toffanin apre il cuore e scoppia in lacrime

Al centro dell’intervista, il grande amore con Amadeus, scoppiato quando lui conduceva il game show di Rai 1 “L’Eredità” e lei era una delle ballerine: “È iniziato come uno stacchetto, piano piano c’erano giochi di sguardi tra me e Ama. Il pubblico se ne era accorto prima di noi. Non è stato un colpo di fulmine, ma è maturato tutto con il tempo, poi è nato l’amore con la a maiuscola”.

A prendere l’iniziativa è stato Amadeus e poi tra i due col tempo è sbocciato un amore solido che ha dato luogo a una bellissima famiglia allargata: il conduttore ha infatti un’altra figlia, Alice, avuta dall’ex compagna Marisa Di Martino. Parlando di lei, che è stata anche la testimone del padre alle loro seconde nozze, Giovanna non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Siamo cresciute insieme. Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia, siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo. Non è facile, non è scontato, ma ci siamo riuscite. Lei mi ha scelta. Quando mi ha conosciuta ha chiesto al papà perché non si fidanzava con me. L’abbiamo accontentata”.