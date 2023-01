Il 2023 “ci porta via” un’altra colonna portante del cinema. È morta a 98 anni Carol Cooke la star del film degli Anni ’80, Sixteen Candle.

L’anno appena finito ha fatto una “strage” per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, nomi importanti ci hanno lasciato, creando un vuoto nei nostri cuori. Il 2023 è appena iniziato ma pare non sarà tanto più clemente del suo predecessore.

Ci sono artisti che con il loro lavoro e le loro interpretazioni hanno dato nuovo lustro alla parola “film”. Le nuove generazioni hanno ancora molto da imparare e probabilmente non eguaglieranno mai questi grandi nomi del passato. Ieri, 11 gennaio a lasciarci è stata la grande Carol Cooke, morta a 98 anni a Beverly Hills.

Carol Cooke la protetta di Lucille Ball

Mildred Frances Cook conosciuta con il nome d’arte di Carol Cooke, era nata ad Abilene il 14 gennaio del 1924. Veniva definita la protetta della grande attrice Lucille Ball, perché la prese sotto la sua “ala protettiva” fin da subito e fu per merito suo che la Cooke entrò nel mondo dello spettacolo. La Ball la convinse a cambiare nome, passando così dall’essere Mildred a Carol, in onore della sua migliore amica, scomparsa anni prima, Carole Lombard. Lucille disse a Carol: “Come lei, hai la stessa sana mancanza di rispetto per tutte le cose in generale”.

Da quel momento, la Cooke ebbe un grosso successo, partecipò al programma della sua amica The Lucy Show per 18 episodi e al Here’s Lucy per altri 5 episodi. Lucille Ball e Carol Cooke furono migliori amiche per tutta la vita, fino al giorno della scomparsa della Ball nel 1989.

Carol ebbe una carriera lavorativa molto varia, partecipò a film di successo come per esempio L’ammiraglio è uno strano pesce, American Gigolò e Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare, in quest’ultima pellicola interpretava la nonna della protagonista, che tanto ci ha fatto ridere con le sue battute irriverenti. Inoltre ha lavorato in teatro e ha partecipato a serie tv di prestigio come La signora in giallo e Grey’s Anatomy.

Quella battuta “pesante” su Trump

Carol Cook, la nonna Helen di Sixteen Candles, si è spenta l’11 gennaio 2023 a Beverly Hills per un’insufficienza cardiaca. L’attrice aveva 98 anni, ad annunciarlo il marito Tom Troupe, i due erano sposati dal 1964. Carol oltra al marito, lascia suo figlio Christopher, sua nuora Becky, sua sorella Regina Cocanougher e i suoi adorati nipoti.

Fu proprio quel modo di fare irrispettoso, tanto amato dall’amica Lucille che costò quasi l’arresto alla Cook. Durante la presidenza di Donald Trump, Carol aveva fatto una battuta ai media dicendo: “Dov’è John Wilkes Booth quando hai bisogno di lui, giusto?”. Per chi non lo sapesse, Booth è stato l’assassino del Presidente Abraham Lincoln.

Questa battuta “pesante” le costò una visita da parte dei servizi segreti. Fortunatamente per lei capirono la sua buona fede, merito anche della sua età avanzata, si risolse tutto con una “tirata d’orecchie”. Carol Cook raccontò così di quell’incontro: “Non avrebbero potuto essere più gentili. Ho detto: ‘Non posso andare in prigione. Le strisce sono orizzontali, non mi stanno bene”.