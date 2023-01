Tom Hanks diventa il Doctor Octopus in un fan poster

In questo 2023 farà il suo ritorno nei cinema italiani Tom Hanks: l’attore interpreta il ruolo del protagonista nel film Non così vicino.

La pellicola, tradotta per la versione italiana con il titolo di Non così vicino, vede Tom Hanks vestire i panni del protagonista Otto, nome che rimanda all’antagonista del personaggio Marvel.

Le sale cinematografiche italiane, in questo 2023, sono pronte ad accogliere ancora una volta Tom Hanks. L’attore classe 1956 potrà infatti essere ammirato nel suo ultimo ruolo, quello da protagonista nella pellicola A Man Called Otto.

Tradotta per la versione cinematografica italiana con il titolo di Non così vicino e già uscita in versione limitata sul finire del 2022, la pellicola vede Hanks cimentarsi nei panni dello scorbutico Otto.

Non così vicino: il 16 febbraio nei cinema italiani

A Man Called Otto è un film diretto da Marc Forster, ed è un adattamento del romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo scritto da Fredrik Backman e pubblicato nel 2012.

Un’opera che ha già avuto una trasposizione cinematografica con Mr. Ove, film del 2015 diretto da Hannes Holm e con Rolf Lassgard attore protagonista, e che è pronta ad essere riproposta con Non così vicino. Arrivato in tutte le sale negli Stati Uniti a partire dal 13 gennaio, in Italia bisognerà invece attendere il prossimo 16 di febbraio.

Tom Hanks si è cimentato dunque con un nuovo ruolo dopo un 2022 piuttosto altalenante. Nell’anno passato da poco, l’attore ha interpretato il Colonnello Tom Parker, il manager di Elvis Presley, nel film Elvis di Baz Luhrmann, oltre ad aver vestito i panni di Geppetto in Pinocchio, l’attesissima versione del personaggio Disney ad opera di Robert Zemeckis e disponibile dallo scorso 8 settembre su Disney+.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ComicBook.com (@comicbook)

Il rimando all’Octavius di Spiderman

Il nome del protagonista di A Man Called Otto, per l’appunto Otto, rimanda inevitabilmente ad un celebre personaggio del mondo dei fumetti, apparso ovviamente anche sul grande schermo in diverse trasposizioni cinematografiche. Stiamo parlando di Otto Gunther Octavius, noto anche e soprattutto con il nome di Dottor Octopus.

A farci fare la conoscenza del personaggio interpretato da Hanks è stato già anche il trailer della pellicola, pubblicato lo scorso 20 ottobre, ma il nome fa venire alla mente di tanti lo storico villain di Peter Parker/Spiderman. Un’analogia evidente che a qualcuno ha fatto venire in mente l’idea di mettere in atto un curioso crossover: il risultato è quello di un poster che ritrae in primo piano il nostro Tom Hanks con le ben note quattro braccia meccaniche che caratterizzano il celebre cattivo dei fumetti.