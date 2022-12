Morta Diane McBain, la co-star di Elvis Presley

Diane McBain. L’attrice famosa per aver recitato accanto al cantante Elvis Presley in Voglio sposarle tutte, è morta. Aveva 81 anni ma stava male da tempo.



Diane McBain, l’attrice di Voglio sposarle tutte che faceva concorrenza a Marylin Monroe per bellezza e bravura, è morta il 21 dicembre 2022 a causa di un cancro al fegato. Durante la sua longeva carriera d’attrice aveva recitato insieme anche accanto al leggendario Elvis Presley nel 1966. L’attrice viveva presso la struttura Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills in California. Michael Gregg Michaud, il coautore della sua autobiografia Famous Enough, ne ha dichiarato la morte. Queste le sue parole: “Con grande tristezza vi informo che l’attrice Diane McBain ha person la sua battaglia contro il cancro al fegato ed è morta il 21 dicembre 2022″.

L’attrice aveva iniziato la sua carriera dopo essere stata scoperta da un talent scout mentre lavorava come modella: firmò in quell’occasione un contratto di sette anni con i Warner Brothers Studios nel giorno del suo diciottesimo compleanno.

Era il 1959.

E’ stata famosa anche per aver lavorato a serie televisive anni ’60 come Surfside 6 e Spinout.

Chi è Diane McBain

Diane McBain è stata un’attrice del piccolo e grande schermo, famosa per aver recitato nel film Voglio sposarle tutte accanto al cantante Elvis Presley. La sua popolarità infatti cresce dopo un contratto settennale con Warner Bros. che le ha permesso di partecipare anche ai programmi televisivi come Spinout (1963).

Il suo primo ruolo è stato nella serie Maverik, con protagonista Jennifer Garner. Tra i suoi ruoli si annoverano anche quelli nel film Ice Storm con Richard Burton e nella serie televisiva Surfside 6, in cui ha interpretato il ruolo di Daphne Dutton. Tra i suoi impegni successivi ci sono poi quelli in Claudelle Inglish, Parrish, nella serie Batman nella parte di Pinky Pinkston, nella serie Sugarfoot.

Nel film per il quale poi ha ricevuto la fama e la consacrazione ad attrice cinematografica, Voglio sposarle tutte ha avuto la parte di Diana St. Clair, pronta a tutto pur di scrivere la storia sul pilota e cantante Mike McCoy.

E’ anche famosa per la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere: ha più volte infatto parlato pubblicamente della violenza sessuale subita a Natale del 1982, delle conseguenze della violenza che ha avuto come effetto quello di farle avere scompensi emotivi e fisici tra cui la difficoltà di ricordare e di concentrarsi.