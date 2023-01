Le vele scarlatte: trama e cast del film di Pietro Marcello

Trama e cast del nuovo film di Pietro Marcello, da oggi al cinema, stiamo parlando de Le vele scarlatte. Una storia un po’ sogno un po’ fiaba un po’ reale ma molto attuale.

Esce oggi, 12 gennaio 2023 al cinema, il nuovo film di Pietro Marcello, Le vele scarlatte, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Aleksandr Grin. Questo è il primo film di Marcello che viene realizzato fuori dal nostro Paese, in quanto il regista ha girato le scene del suo film totalmente in Francia.

Le vele scarlatte affrontano tematiche, seppur ambientato in un’epoca precedente, sempre attuali e moderne. Pietro Marcello ha dato una svolta al suo metodo di lavoro, in quanto ha sempre girato film dal punto di vista maschile, questo è il primo film visto dagli occhi di una donna.

La protagonista come Belle de La bella e la bestia

Pietro Marcello è uno di quei “nuovi” autori del cinema italiano che possono essere definiti Autori con la A maiuscola. Marcello è nato a Caserta nel 1976 e fin da subito ha voluto dare allo spettatore con i suoi film, un metodo nuovo per immergersi nella cultura, nella fotografia, nella coscienza, nella storia e nella politica del nostro paese a 360°.

I suoi primi lavori che gli sono valsi diversi riconoscimenti sono stati i documentari, per i quali ha una forte passione che nonostante adesso si sia affacciato al mondo del cinema, non li ha mai abbandonati totalmente. I suoi lavori più celebri in questo campo sono stati Il passaggio della linea e La bocca del lupo. In seguito ha preso parte alla realizzazione di pellicole di qualità quali Bella e perduta e Martin Eden.

Le vele scarlatte hanno attirato l’attenzione di Pietro Marcello quasi immediatamente, quando ha letto la storia, ha visto nella protagonista una similitudine con la Belle de La bella e la bestia. Anche la protagonista Juliette Jouan ha pensato la stessa cosa: “All’inizio ho pensato a Juliette come Belle de ‘La bella e la bestia’, è strano ma è l’immagine che ho avuto quando ho letto la sceneggiatura, poi ho capito che lei è molto meno “na ve”. Pietro mi ha dato come riferimenti le attrici dei vecchi film francesi come Simone Signoret, Arletty, donne che hanno spesso interpretato personaggi ai margini ma piene di carattere”.

La trama ufficiale del film

Il film Le vele scarlatte di Pietro Marcello, ha al suo interno attori molto bravi, trovati dal regista stesso a detta sua: “grazie al suo intuito“. Troviamo Juliette Jouan, Raphaël Thierry, Noémie Lvovsky, Louis Garrel, Yolande Moreau e Ernst Umhauer.

La sinossi ufficiale del film recita: “Da qualche parte nel nord della Francia, Juliette, giovane orfana di madre, vive con il padre, Raphaël, un soldato sopravvissuto alla prima guerra mondiale. Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. Juliette non smetterà mai di credere nella profezia. Liberamente ispirato a Le vele scarlatte di Aleksandr Grin, scrittore russo pacifista del XX secolo, il film di Pietro Marcello è un racconto popolare, musicale e storico, al confine con il realismo magico.”

La Jouan ha delle grosse aspettative su questo film in quanto dice: “Vorrei che gli spettatori uscissero dicendo ‘ho visto qualcosa di speciale’, che esce dall’ordinario, che gli piaccia o no. Vorrei che le persone fossero colpite e segnate da qualcosa”. Per saperlo, non dovrete fare altro che andare al cinema da oggi in poi e guardare Le vele scarlatte, fateci sapere cosa ne pensate.