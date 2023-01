Francesca Neri, dal cinema alla triste malattia che l’ha costretta a ‘rinchiudersi’ in casa: come sta oggi e com’è diventata

Dopo la separazione dal marito Claudio Amendola, Francesca Neri continua a fare i conti quotidianamente con un aspetto molto doloroso e difficile del suo privato, che negli ultimi anni l’ha messa a dura prova, anche negli affetti: la malattia.

Ne aveva parlato pubblicamente in tv, nel salotto di Verissimo, al cospetto di Silvia Toffanin, in concomitanza con l’uscita del sofferto libro autobiografico “Come carne viva”: nel volume l’attrice, eterea interprete di pellicole cult come “Le età di Lulù” di Bigas Luna e “Carne trémula” di Pedro Almodovar, ha raccontato le innumerevoli difficoltà che la delicata patologia ha riversato nella sua vita.

In primo luogo, costringendola a stare rinchiusa in una stanza, come in una sorta di lockdown personale, per ben tre anni: la clausura forzata e il dolore hanno minato profondamente sia il rapporto con il figlio Rocco, nato nel 1999, che quello con il marito Claudio Amendola, dal quale ha divorziato nel novembre 2022, dopo 25 anni di unione, nonostante la sua vicinanza al comparire della patologia.

“Mio figlio non c’è stato, ma è giusto così perché lo ha fatto per proteggersi. Neanche io ci sono stata”, così Francesca Neri ha descritto il rapporto complesso con il figlio nel corso della fase più acuta della malattia. “Ho accarezzato l’idea del suicidio. Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato tre anni”, ha aggiunto la Neri.

Nel settembre 2021, Amendola aveva parlato con trasporto e commozione della malattia dell’allora compagna: “Francesca fa fatica. Ha combattuto con se stessa, col suo fisico, con il suo corpo. Quando non è una malattia chiara, quando non hai una cosa che riesci a riconoscere, ma hai una difficoltà nel vivere le tue giornate, una difficoltà fisica perché è un dolore fisico enorme, cerchi in qualche modo di capire”.

Francesca Neri soffre da anni di una malattia che le crea profonde difficoltà nel vivere serenamente le sue giornate

Francesca Neri soffre purtroppo di cistite interstiziale, nota come “sindrome della cistite dolorosa”, una malattia per la quale non esiste una cura, ma esiste solo il trattamento dei sintomi attraverso farmaci e uno stile di vita adeguato. La malattia colpisce causando un dolore nella parte inferiore dell’addome, nell’area della vescica. Le cause sono al momento ancora sconosciute.

La cistite interstiziale ha rivoluzionato in negativo la vita dell’attrice, poiché influisce pesantemente sulla quotidianità di chi ne è affetto, provocando un bisogno quasi ininterrotto di urinare e sensazioni molto dolorose: lo strato protettivo della vescica si assottiglia e le sostanze irritanti delle urine ne colpiscono le pareti facendo esplodere l’infiammazione. Parlando del suo disturbo, Francesca Neri ha gettato finalmente una luce su un male nascosto che colpisce tantissime donne tra i 20 e i 50 anni.