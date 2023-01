5 film famosi che esaltano la cucina

Per incanto o per delizia, diretto da Fina Torres, è una commedia distribuita da 20th Century Fox Italia del 1999 con protagonisti Penélope Cruz e Murilo Benicio. La trama si concentra su Isabelle, chef brasiliana (interpretata dalla bella e talentuosa Penelope Cruz) che, dopo aver scoperto un tradimento di suo marito, decide di cambiare completamente vita. Decide di lasciare il suo posto di lavoro, tra ristoranti più famosi di Bahia per trasferirsi negli Stati Uniti, a San Francisco, da una sua amica, Monica. Attraverso un voto fatto a Yemanja, la vita di Isabelle ha un cambio di rotta: non ama più il pesce e il pesce a Bahia non morde più. Suo marito Toninho, non accetta la decisione di sua moglie e vuole a tutti i costi riportarla a casa. Arrivando negli USA, però, scopre, sorpreso, che sua moglie è una famosa conduttrice di un talk-show Passion Food.