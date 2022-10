“La bara è vuota”: l’inquietante retroscena a quasi un mese dalla morte della Regina

Il corpo della regina Elisabetta II non era all’interno della bara il giorno del suo funerale? Arriva il retroscena sconvolgente.

E’ passato quasi un mese dalla morte della regina Elisabetta II del Regno Unito. La sovrana inglese se n’è andata durante la sera dello scorso 8 settembre, a 96 anni di età. Solo pochi mesi prima aveva festeggiato i 70 di regno. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutto il mondo ed è arrivata inaspettata: anche se aveva un’età avanzata, sembrava che la sua salute fosse molto buona.

Dopo la sua morte, il Regno Unito è rimasto in lutto per diversi giorni, durante i quali la camera mortuaria è rimasta aperta per ventitré ore al giorno. Il funerale ufficiale si è svolto il 20 settembre, con una cerimonia pubblica che è stata anche mandata in diretta televisiva in quasi tutto il mondo. All’evento hanno partecipato anche Harry e Meghan, rientrati dal Canada il prima possibile.

Con la morte della sovrana si chiude un’era storica e con lei se ne va uno degli ultimi, importanti, personaggi del Novecento. Dopo i funerali, è stato incoronato ufficialmente il primogenito Carlo, che è diventato finalmente re con il nome di Carlo III.

Tuttavia, proprio questi pomposi funerali sembrano non aver convinto tutti. C’è chi sostiene, infatti, che il corpo della nobile Windsor non si trovasse all’interno della bara. Ma come stanno davvero le cose?

Regina Elisabetta II, il corpo non era nella bara?

I funerali della regina Elisabetta si sono svolti lo scorso 20 settembre, a quasi due settimane dalla morte. Tuttavia, come riporta nanopress.it, diverse persone sarebbero convinte che la bara, durante la cerimonia, fosse vuota. Questa teoria sostiene che la sovrana sia stata sepolta a poche ore dalla morte nella cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor sotto decisione della famiglia, che voleva evitare che il corpo di decomponesse troppo nell’attesa del lungo funerale.

Diversi personaggi televisivi si sono espressi a riguardo. Per esempio, la conduttrice Barbara D’Urso sostiene che il corpo che si vede nella bara non sia quello di Elisabetta II. Anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha voluto dire la sua, spiegando che la comunità italiana che vive a Londra pensa che la regina sia stata sepolta direttamente la notte della morte.

Per ora la famiglia reale inglese non si è espressa e sembra proprio che questo resterà un mistero all’interno della corona britannica.