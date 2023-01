Luisa Ranieri parla del “suo” Luca: “Stiamo ancora insieme, mi sembra un miracolo”

La bella attrice Luisa Ranieri parla del marito Luca Zingaretti, della loro famiglia e del fatto che stanno ancora insieme. Inoltre racconta del suo film più bello, quale sarà stato?

Non è facile per una donna far combaciare gli impegni della vita lavorativa e quelli familiari. Ne sa qualcosa Luisa Ranieri, che in una recente intervista si è raccontata a cuore aperto su cosa voglia dire essere sposata con Luca Zingaretti, essere madre e attrice.

Come per tutte le cose bisogna avere ben chiare le proprie priorità, solo così ci si potrà organizzare di conseguenza. La Ranieri questo lavoro di introspezione l’ha fatto ampliamente ed ha ben chiaro cosa c’è al primo posto per lei nella classifica delle “cose importanti“.

La vicequestore di Bari è tornata!

Luisa Ranieri è tornata da poco con la seconda stagione della serie tv che ha raggiunto notevoli picchi di ascolto durante la prima stagione, Le Indagini di Lolita Lobosco. La prima puntata della fiction, andata in onda domenica 8 gennaio 2023, ha già avuto un record di ascolti, portando uno share per la Rai al 33.5%.

La storia in cui vediamo Luisa Ranieri protagonista, piace molto al pubblico, il quale le ha dimostrato sempre tanto affetto e stima. Se la prima stagione era finita con il “botto”, questa seconda stagione non ha nessuna intenzione di perdere il suo charme.

All’inizio la Ranieri non voleva stare con Zingaretti

Durante la puntata di Domenica In, come super ospite della “zia d’Italia”, Mara Venier, c’era l’altrettanto brillante, Luisa Ranieri, la quale è tornata da poco sugli schermi Rai, con la seconda stagione di Le indagini di Lolita Lobosco. Durante la piacevole chiacchierata con Mara, Luisa si è lasciata andare in un’intervista profonda e sentita sulla sua vita e sulla sua famiglia.

Luisa Ranieri ha raccontato di quando ha incontrato per la prima volta il suo futuro marito, Luca Zingaretti, durante le riprese del film Cefalonia. Non è stato un colpo di fulmine quello tra Luisa e Luca, almeno per lei, in quanto lui ha iniziato a “tampinarla” fin da subito. Ma essendo appena divorziato e lei ancora molto giovane, diciamo che non era convinta e l’ha fatto tribulare un po’, prima di capire che anche lei provava quel sentimento che li tiene legati dal 2012. La Ranieri si è detta felicemente sorpresa: “Stiamo ancora insieme. Mi sembra un miracolo perché si lasciano tutti. Si stanno lasciando tutti. Che paura”.

Inoltre ha poi confermato che per lei e suo marito la loro famiglia viene prima di tutto, il benessere delle loro figlie è fondamentale: “Cerco di essere una madre presente e accogliente. Per noi la priorità sono i bambini, vengono prima loro e il loro benessere. Se un film coincide e le date si possono spostare… non è che uno deve fare tutti i film, il film più bello l’ho fatto e sono le mie figlie…”.

La Ranieri ha poi elogiato suo marito con parole d’amore: “Luca è bravissimo. È un padre super presente, super coccolone, anche troppo, quindi ci vizia, siamo viziatissime. Io vengo da un’educazione da cui non sono stata viziata e quindi con lui ho incontrato l’amore, l’amante e sono anche viziata come se fosse un papà”.