Emily in Paris 3: il trailer della nuova stagione

Il trailer della terza stagione di “Emily In Paris” mette in evidenza le scelte di carriera e romantiche, dà il benvenuto alle “ragazze d’oro”.

La nuova stagione di Emily in Paris fa davvero venire voglia di prendere il primo biglietto per Parigi e andare a scoprire la città. Ecco il trailer finalmente rilasciato da Netflix.

Nella sua lezione di francese, Emily (Lily Collins) è confusa quando traduce una frase alla lavagna come :”Non scegliere è ancora scegliere“. L’insegnante spiega che: “anche non scegliere ha delle conseguenze quindi è comunque una scelta“, a cui Emily risponde: “Ma come facciamo a sapere che stiamo facendo quella giusta?“.

Questo è il tema principale del trailer della prossima terza stagione di Emily In Paris di Netflix, che debutterà il 21 dicembre. Il cliffhanger finale della seconda stagione ha lasciato Emily con la decisione di decidere se restare con il suo vecchio capo Madeline o unirsi a Sylvie nella sua nuova compagnia. Il trailer rivela che Emily sta svolgendo un doppio compito, lavorando sia per Madeline che per Sylvie fino a quando quest’ultima non se ne accorge.

Sul fronte del romanticismo, il trailer mostra Emily che condivide momenti intimi sia con Gabriel che con Alfie, segnalando che il triangolo amoroso è ancora molto attivo nonostante l’osservazione “amica” di Gabriel alla fine che crea un momento di canzoni a tema Golden Girls.

Emily in Paris. Dove eravamo rimasti

Il finale di stagione della seconda stagione di Emily in Paris ci aveva lasciato con il fiato sospeso. Infatti la protagonista deve ancora una volta compiere una scelta importante che potrebbe cambiarle drasticamente la vita. Sul piano lavorativo potrebbe ottenere una promozione tornando a Chicago oppure rimanere a Parigi ed entrare nel team della nuova azienda di Sylvie, interpretata da Philippie Leroy- Beaulieu. Negli ultimi secondi del decimo episodio infatti la sentiamo chiamare proprio lei dicendo che:” Ho fatto la mia scelta”.

A quanto pare però, di scelte Emily non ne ha fatta nessuna, almeno per ora. Sia per la sua vita lavorativa che sentimentale dove, nonostante abbia una relazione con Alfie, interpretato da Lucien Lavinscount, pare provare ancora qualcosa per Gabriel, interpretato da Lucas Bravo. Come sempre la serie tv ci fa entrare nel mondo di Emily, logorata dalla scelte che potrebbe e non potrebbe fare.

La serie uscirà su Netflix il 21 Dicembre 2022.

Riuscirà Emily a capire cosa vuole da se stessa e dalla sua vita? Riuscirà a compiere delle scelte che la riterranno soddisfatta? Sarebbe molto interessante avere uno spin-off con tutti i finali alternativi che Emily avrebbe potuto incontrare se avesse agito differentemente. E forse, non lo vorremmo tutti?