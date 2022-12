Avatar battuto da un anime al box office in Giappone

Avatar 2: la via dell’acqua. Battuto al boxoffice in Giappone. Slum Dunk è il film preferito dei giapponesi e affonda il masterpiece di Cameron.

Il Giappone ancora una volta si differenzia dal resto nel mondo e mentre nel resto del globo si attendeva il sequel di Avatar, nell’isola giapponese La via dell’acqua non è riuscita a raggiungere la vetta al botteghino.

Nonostante nel mondo, il film con gli effetti speciali di Wetavfx, l’azienda neozelandese che ci aveva precedentemente regalato il franchise del Signore degli Anelli, Avatar, e molti altri tra cui quasi tutto l’universo Marvel, com’era prevedibile non stia avendo problemi a scalare le vette del boxoffice mondiale (in Italia sfioriamo già la somma dei 12 milioni di euro), i cinema Giapponesi hanno invertito la tendenza del pubblico: Avatar 2 è stato superato infatti da un altro film molto più sentito dal pubblico nipponico. E’ un anime di un marchio amatissimo in Giappone da quasi trent’anni e che ha palesemente umiliato al botteghino il franchise Hollywoodiano.

Dopo ben 13 anni dall’uscita del primo film, Avatar 2 fa fatica ad arrivare alle vette d’ascolto sperate. Cameron non sbanca in Giappone e l’isola nipponica fa capire ad Hollywood che i blockbuster industriali non sono ancora nelle loro corde.

Qual è l’anime che ha umiliato Avatar 2

Avatar 2, il sequel del primo film ha già diviso il pubblico tra chi lo ha amato ed è uscito dalla sala in lacrime e chi invece storce il naso. E’ un dato di fatto che però nonostante questo tutti nel mondo sono corsi al cinema a vederlo.

Tutti tranne il popolo giapponese che ha preferito comprare il biglietto per un anime di un franchise molto famoso: The First Slam Dunk

The First Slam Dunk è il primo lungometraggio anime in CGI dedicato al mondo creato dal mangata Takehiko Inoue. L’anime mancava dagli schermi giapponesi da ben più tempo di Avatar (2006), la sua ultima uscita è datata infatti nel 1995 quando uscì il film animato generato commercialmente nel periodo di massima popolarità di Slam Dunk.

Il suo ritorno al cinema ha fatto trasparire che è rimasto forte l’amore dei Giapponesi per le vicende del protagonista Hanamichi Sakuragi, il teppistello che si unisce ad una squadra di basket solo per far colpo su una ragazza per poi scoprire di essere un campione innato.

Il manga nacque nel 1990 e la serie andò in onda dal 1993 al 1996. In Italia invece ha esordito nel 2000.

Di fronte ad un franchise così unito e a un ritorno sullo schermo dopo quasi 30’anni, il film di James Cameron non ha potuto nulla: soprattutto perché poi il film è stato scritto e diretto dallo stesso Inoue e realizzata dalla leggendaria Toei Animation.

Avatar 2 dal Giappone ricava solo 3.900.000 dollari mentre l’anime rivale porta a casa, nonostante sia uscito solo il 3 dicembre, un totale di 22 milioni di dollari.