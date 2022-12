City Hunter: il famoso manga arriverà presto su Netflix

Ebbene sì: Netflix ha dato il via per la creazione di City Hunter. Sarà un film live-action. Ecco cosa sappiamo fino ad ora.

Uno dei manga più famosi al mondo diventerà una serie tv. City Hunter, manga giapponese shōnen scritto e disegnato da Tsukasa Hōjō, pubblicato nel 1987 sul magazine Shonen Jump ha venduto tantissime copie, oltre 50 milioni di copie, e il suo successo è stato mondiale. Dal manga poi è stato pubblicata una serie anime, pubblicata in Giappone fino al 1991. In Italia è andata invece in onda dal 1997 per qualche stagione.

Il colosso on demand Netflix torna con una novità per gli appassionati del genere manga: si realizzerà City Hunter con uno live action, sicuramente non prima del 2024. Netflix, che ha prodotto in passato altri titoli manga, come Death Note, nel 2017, il quale ha riscosso un successo planetario.

Cosa ha detto il mangaka Tsukasa Hojo e dell’attore protagonista

Il progetto di City Hunder è stato affidato a Yuichi Sato. L’attore che interpreterà il personaggio principale sarà invece Ryohe Suzuki. La saga permetterà di approfondire le storie dei personaggi con nuove avventure attraverso un filone psicologico da un lato e narrativo dall’altro che consenta uno storytelling stimolante e accattivante. Il mangaka Tsukasa Hojo ha detto che:

“Il progetto è stato presentato ormai 10 anni al mondo intero e, finalmente, sta prendendo vita. Negli anni ho sempre sperato che il ruolo principale fosse dato a un attore interessato a City Hunter e Ryohei, devo dire, ha dimostrato una grande passione per il manga. Sono stato invitato più volte a visitare il set e devo dire che tutti sembrano divertiti e c’era grande cura per i particolari. Grazie al sacrificio per questo cast e della troupe non vedo l’ora di vedere cosa realizzeranno e vedere sullo schermo un prodotto nuovo, con una prospettiva realistica e non necessariamente legata in tutto e per tutto al manga.”

Ryohei Suzuki ha dichiarato inoltre di essere super contento di poter vestire i panni del personaggio di Ryo Saeba e di sentire un grande senso di responsabilità per questo ruolo. Sulla storia, ha detto che: “speriamo sia perfettamente bilanciata tra realismo e fantasy, con richiami agli anni ’80 e al mondo di oggi”. Ora come ora, sappiamo che il film è collocato ai giorni nostri, nel quartiere speciale di Tokyo, Shinjuku, e la storia partirà con l’uccisione di Makimura, compagno di mille avventure di Ryo Saeba. Il perché è al momento ignoto.