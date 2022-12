Jack Ryan 3 su Prime Video: John Krasinski dovrà evitare la Terza Guerra Mondiale

Disponibili su Prime Video gli episodi di Jack Ryan 3. L’agente più scaltro della CIA, interpretato da John Krasinski, in questa stagione, dovrà addirittura evitare la Terza Guerra Mondiale.

Il bello delle piattaforme streaming di oggi è quello di poter vedere una serie tv completa, con gli episodi di stagione caricati in blocco, senza dover attendere un episodio settimanale alla volta come succedeva in passato.

Sicuramente lo stress è minore, potendo vederli tutti di fila. Ed è quello che è successo anche con Jack Ryan 3, disponibile dal 21 dicembre sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il protagonista come per le altre due stagioni sarà sempre interpretato da John Krasinski e la sua missione in questo terzo capitolo sarà di evitare lo scoppio della Terza Guerra Mondiale.

Jack Ryan e il successo della serie tv

La serie tv Jack Ryan, è uscita per la prima volta sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video nel 2018, grazie all’idea dei produttori e sceneggiatori, Carlton Cuse e Graham Roland. La serie è basata sui romanzi, dall’omonimo titolo, scritti da Tom Clancy.

Grazie all’elevato successo, la serie di Jack Ryan è stata rinnovata per quattro stagioni, la penultima già disponibile su Amazon Prime Video dal 21 dicembre, dove è possibile visionare tutti gli 8 episodi della stagione.

Questo telefilm si basa sulle avventure adrenaliniche che il personaggio della storia, l’analista e agente della CIA, Jack Ryan (John Krasinski), deve affrontare. Viene sempre coinvolto in pericolose missioni dai risvolti oscuri e la missione di Jack è quella di evitare catastrofi, entrando sotto copertura nel pericoloso mondo dei terroristi, per evitare l’irreparabile.

La trama di Jack Ryan 3

Dopo quasi tre anni di assenza dopo il secondo capitolo di Jack Ryan, John Krasinski, torna in una nuova avventura adrenalinica. Diventato un agente operativo a tutti gli effetti, Jack, nonostante i fatti di cronaca più importanti vissuti fino a questo momento, affronterà una corsa contro il tempo in giro per l’Europa, per tentare di evitare lo scoppio della Terza Guerra Mondiale (tema purtroppo molto vicino alla nostra di realtà).

In attesa della quarta e ultima stagione, confermata ma senza una data ancora certa, potrete vedere Jack Ryan 3 (e anche le altre due stagioni) direttamente su Prime Video, disponibile dal 21 dicembre. Ci saranno i soliti personaggi e ovviamente delle new-entry.

Il mondo di Jack Ryan comunque non finirà con la quarta stagione, grazie allo spin-off che uscirà dopo la serie conclusiva, incentrata sul personaggio di Ding Chavez, interpretato da Michael Peña.