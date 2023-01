Nicolas Cage vuole fare un musical

Nicolas Cage ha fatto quasi di tutto nella sua carriera lavorativa, ma non ha mai partecipato ad un musical. Ecco che adesso, alla veneranda età di 58 anni, ha deciso di cimentarsi in questo settore.

L’abbiamo visto interpretare i ruoli più diversi nella sua lunga carriera di attore, è stato uno scheletro che prendeva fuoco in sella alla sua moto, un ladro di macchine, un miliardario che ha potuto dare una sbirciatina ad un universo parallelo, un ladro a cui veniva “staccata la faccia” e così via.

Fra poco lo vedremo interpretare il vampiro originale, l’unico e il solo, Dracula in una versione un po’ particolare. Dove non l’abbiamo mai visto il grande e poliedrico Nicolas Cage è tra le note di un musical. Sarà sicuramente uno spettacolo vedere Nicolas ballare e cantare magari indossando costumi d’epoca. Questo è il rimpianto dell’attore il quale vorrebbe partecipare ad un musical per poterlo aggiungere come compimento della sua carriera nel suo curriculum.

Dove ha preso l’ispirazione per Dracula?

Nicolas Kim Coppola, meglio noto come Nicolas Cage, è nato sotto una buona stella già solo per la sua famiglia di origine. Conosciamo un “certo” Coppola, che proprio sconosciuto non è. Grazie a quel pizzico di fortuna che gli ha aperto sicuramente qualche porta in più di un “comune” aspirante attore e grazie alla sua elevata bravura, Nicolas si è confermato essere negli anni un brillante attore. Il suo dono della recitazione gli ha permesso di vincere anche diversi premi e riconoscimenti.

Lo vedremo molto presto cimentarsi nel ruolo di Dracula, nella pellicola Renfield, che uscirà ad aprile 2023. In una recente intervista Nicolas Cage ha dichiarato che per riuscire ad interpretare il Conte della Transilvania, si è ispirato al Conte Orlok di Max Schreck:

“…Ho notato tutti questi piccoli gesti che per gli standard odierni sono ‘esagerati’. Quando Max Schreck lo fa [schiocca il polso e allunga le dita] e sbuffa nel fumo ho pensato ‘Che cos’è? È danza? Cosa sta trasmettendo lì?’. Ho detto a Chris McKay che volevo davvero trovare un punto in cui inserirlo in Renfield…”.

Il Ponzio Pilato di Nicolas Cage

Nicolas Cage ha confessato che vorrebbe tanto provare a fare un musical prima di andare in pensione. Sa di non avere una voce proprio brillante, ma è convinto di poter dare il giusto lustro anche ad uno spettacolo dove si canta e si danza.

Cage ha anche le idee chiare su chi vorrebbe cimentarsi, pensa che sarebbe perfetto come Ponzio Pilato nel Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Weber. Sentiamo a tal proposito cosa ha dichiarato:

“Non ho ancora fatto un musical. Mi piacerebbe provarlo. Non sono un gran cantante. Ho cantato bene in Wild At Heart, ho pensato, ma da allora ho soffiato la mia voce cantando “Purple Rain” in modo errato nei bar karaoke. Penso che farei un buon Ponzio Pilato in Jesus Christ Superstar”.