Il 2023 inizia con note dolenti per il cuore di Edoardo Tavassi. In campo sentimentale le cose non gli vanno proprio per il meglio e per lui si profila all’orizzonte una nuova delusione.

Ma andiamo con ordine. L’affascinante romano è attualmente uno degli inquilini vipponi della casa del Grande Fratello VIP 7 e ha inaugurato il 2023 con una bella batosta sentimentale. L’idillio con Micol Incorvaia, sorella di Clizia (compagna di Paolo Ciavarro), infatti, sembra essersi interrotto dopo una lite furibonda di inizio anno che ha scompaginato gli equilibri all’interno della casa.

A causare la rottura tra i due gieffini sarebbero state le battute non particolarmente felici di Tavassi sull’aspetto fisico della Incorvaia. Edoardo ha messo in dubbio la sensualità di Micol, consigliandole sottilmente di cominciare a vestirsi in maniera differente.

Nessun bacio di buon auspicio tra i due a mezzanotte del 1 gennaio e poi il tentativo di chiarimento nella roulotte di lui naufragato nel peggiore dei modi tra urla e recriminazioni. E dire che Tavassi ha sempre sostenuto di intrattenere degli ottimi rapporti con le sue ex, come avvenuto con Lucia Martella e l’attrice Diana Del Bufalo. Staremo a vedere eventuali sviluppi.

Intanto, il 2023 incomincia in modo diametralmente opposto per Mercedesz Henger, che in Honduras, nel corso dell’Isola dei Famosi 16, aveva manifestato il suo interesse proprio per Tavassi, in gara con la sorella Guendalina. Edoardo all’epoca aveva deciso di non vivere pienamente la storia perché non convinto della sincerità e della genuinità dell’interesse della ragazza per lui.

Dopo il flirt con Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger regina di cuori trova l’amore e fa pace con la madre Eva

Se poi, nella casa del GF Vip, Edoardo aveva anche rivelato a Giaele De Donà e alla stessa Micol il fatto che in realtà Mercedesz non gli fosse mai davvero piaciuta, alla fine la Henger non se n’è fatta poi un grande cruccio e ha celebrato il primo giorno dell’anno pubblicando su Instagram la foto del suo nuovo amore, che si chiama, guarda caso, Nico D’Amore.

Dopo la conclusione della storia d’amore con Lucas Peracchi, che aveva allontanato Mercedesz dalla madre Eva Henger, ora la ex naufraga sembra aver ritrovato la serenità accanto a un nuovo ragazzo, riuscendo allo stesso tempo a ricucire i rapporti con sua mamma.

Insomma, all’alba del 2023 il flirt mai del tutto sbocciato con Edoardo Tavassi sembra essere del tutto archiviato e per Mercedesz è tempo di godersi una nuova felicità.