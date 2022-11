1899: trama e personaggi della nuova serie tv Netflix

Su Netflix arriva la serie tv 1899, dai creatori di Dark. La storia parla di un mistero senza apparente soluzione di migranti verso gli USA.

Dal 17 novembre su Netflix è disponibile la nuova serie tv 1899. Otto episodi che raccontano di un episodio tragico del 1899 quando un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero.

La traversata atlantica però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Il loro viaggio verso un futuro ricco e prosperoso si trasforma in un incubo.

La trama: una nave fantasma

Mix di dramma, thriller e avventura, la serie tv Netflix 1899 racconta di un viaggio a bordo di una nave carica di emigranti europei che si rivela del tutto sfortunato e inaspettato. “Cosa c’è che non va in questa nave?” è quello che sin dal trailer si chiede un passeggero a bordo della sfortunata Kerberos quando il viaggio verso New York viene interrotto dalla scoperta di una nave scomparsa. La Prometheus è da tempo alla deriva in mare aperto. Quando l’equipaggio della Kerberos sale sulla nave a vapore gemella, non si aspetta di certo di trovarla vuota. Cosa è successo ai passeggeri? Dove sono andati tutti? E le domande non sono solo queste.

I sei personaggi principali

Nel corso degli otto episodi della serie tv Netflix 1899 il viaggio della nave e dei suoi occupanti si circonda di misteri fitti. I passeggeri, tutti provenienti da diverse parti del mondo, sono accomunati dal sogno di un nuovo futuro lontani da casa. Ma chi sono i protagonisti della serie? Ecco i sei personaggi principali.

Maura Franklin

Interpretata da Emily Beecham, Maura Franklin è uno dei personaggi principali di 1899. È una neurologa britannica, uno dei primi medici donna del Regno Unito. Alle donne del 1899 in Inghilterra era possibile studiare medicina ma non esercitare la professione. Motivo per cui Maura si imbarca sulla Kerberos per raggiungere gli Stati Uniti.

Daniel Solace

Aneurin Barnard interpreta Daniel Solace, uno dei personaggi più misteriosi a bordo della Kereberos, un uomo che ha un particolare interesse verso Maura.

Eyk Larsen

Andreas Pietschmann, nel ruolo di Eyk Larsen, è il capitano della Kereberos, che prende l’insolita decisione di fare una deviazione nel tentativo di trovare il Prometheus. Pietschmann è un attore tedesco che è famoso per il ruolo dello Straniero in Dark.

Ángel

Miguel Bernardeau, nel ruolo di Ángel, è un ricco spagnolo in viaggio sulla Kereberos che si interessa a un misterioso giovane sfregiato. Affronta il viaggio verso New York con suo fratello, un prete.

Ling Yi

Isabella Wei, nei panni di Ling Yi, è una misteriosa giovane donna cinese che si traveste da giapponese attraverso un elaborato trucco come parte di un ignoto stratagemma, utile ai suoi fini.

Clémence

Mathilde Olivier è Clémence. Giovane donna aristocratica di Parigi, Clémence si ritrova a bordo della Kereberos dopo aver appena iniziato un infelice matrimonio combinato.