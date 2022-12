The Super Mario Bros., i personaggi del film arrivano al McDonald’s

Nel 2023 uscirà al cinema The Super Mario Bros. e McDonald’s ha deciso di celebrare il film inserendo i personaggi nei suoi Happy Meal.

Senza dubbio, Super Mario è uno dei videogiochi più famosi di sempre. Prodotta da Nintendo dall’inizio degli anni ’80, la serie è considerata una delle più popolari al mondo e oggi ha prodotto non solo videogames, ma diversi spin off, tra cartoni animati e gadget. Nel 2023 uscirà al cinema anche un film d’animazione, intitolato proprio The Super Mario Bros.

McDonald’s, nota catena di fast food nata negli Stati Uniti e poi diffusasi in tutto il mondo, ha deciso di celebrare e promuovere la nuova pellicola confezionando degli Happy Meal a tema. Non è ovviamente la prima volta che accade una cosa del genere, così come non è la prima volta che viene realizzato un film o una serie tv da un videogioco.

Nintendo ha annunciato questa collaborazione tramite Twitter, facendo anche uno spoiler sui tipi di giocattoli che i clienti potranno trovare negli Happy Meal. Ci saranno otto modelli, tra cui due versioni di Mario, Toad nel suo kart, Luigi con una torcia, la principessa Peach e Lumalee che ruotano su se stesse, Donkey Kong con il solito barile e Bowser che sputa fuoco.

The Super Mario Bros., cosa sappiamo sul film

La promozione di Super Mario Bros. da parte di McDonald’s è cominciata negli Stati Uniti il 27 dicembre e andrà avanti fino al 23 gennaio. Il film, invece, uscirà nei cinema americani il 7 aprile, mentre poi sarà disponibile su Peacock e infine su Netflix.

The McDonalds Happy Meal The Super Mario Bros Movie promotion begins today in the United States and is expected to last through January 23rd! There are 8 plastic toys to collect. pic.twitter.com/wPDR5QGRAT — Nintendo Merch Central (@nintendomerch) December 27, 2022

Il cast originale si compone di attori di Hollywood molto noti al grande pubblico. Chris Pratt doppia Mario, Charlie Day Luigi, Anya Taylor-Joy Peach, Jack Black Bowser, Keegan-Michael Key Toad e Seth Rogen Donkey Kong. Completano il gruppo Fred Armisen, Kevin Michael Richardson e Sebastian Maniscalco. Inoltre, hanno diretto la pellicola Aaron Horvath e Michael Jelenic, che avevano già lavorato in passato a prodotti d’animazione come il film di Teen Titans Go!

La trama sembra simile a quella del videogioco originale. Mario e suo fratello Luigi sono due idraulici che viaggiano attraverso dei tubi sotterranei per salvare la principessa Peach, rapita dal mostro Bowser. Durante questa avventura dovranno affrontare altri nemici storici, come lo scimmione Donkey Kong e i sottoposti di Bowser. Il produttore Chris Meledandri ha rivelato che questo film era in progettazione da ben sette anni.