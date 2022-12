The Pale Blue Eye – I delitti di West Point: il trailer del film con Christian Bale

Un mistero aleggia nella scuola militare di West Point: un omicidio studiato da detective specializzati sul caso. The Pale Blue Eye – I delitti di West Point arriva in Italia venerdì 6 gennaio. Ecco il trailer in italiano. Un trailer ricco di storia, trama narrativa, cast unico e… ironia. Christian Bale interpreta un investigatore arguto coinvolto in un giallo ai confini con l’orrore: un dramma del tutto inaspettato. L’ironia, componente importante del film, scherza sull’omicidio più arduo del detective Landor che riguarda la morte di cadetti dei Marines negli U.S.A. Il film è basato sul thriller dell’autore Louis Bayard e scritto da Scott Cooper. Ecco il trailer in italiano di seguito!

La pellicola, attesa dai fan di Bale, sarà disponibile su Netflix dal 6 gennaio 2023.

Il cast

Nel trailer di Pale Blue Eye si percepisce che tutti coloro che sono coinvolti nell’omicidio siano utilizzati in rituali religiosi. Starà al detective Augustus, con l’ausilio di Edgar Allan Poe, interpretato da Harry Melling, a trovare la chiave del mistero. Il cast è davvero d’eccezione: con Christian Bale ci sono: Robert Duvall (vincitore dell’Oscar), Gillian Anderson (Margaret Thatcher in The Crown), Lucy Boynton (l’abbiamo vista nei panni di Mary Austin), Toby Jones (ha lavorato in First Cow nei panni di Chief Factor), Charlotte Gainsbourg (Antichrist), Harry Lawtey (famoso in Industry e celebre in Joker), Joey Brooks (sì, è l’attore di Molly’s Game).

La trama ufficiale

Siamo nel West Point. Anno 1830. All’alba del un giorno d’inverno, il cadavere di un cadetto dell’accedemia militare viene rinvenuto. Ma dopo che il corpo giunge in obitorio, la tragedia assume toni brutali quando si scopre che il cuore del ragazzo è stato rimosso con precisione. Temendo danni irreparabili per l’accademia militare appena inaugurata, i direttori si rivolgono al detective locale Augustus Landor (Christian Bale) per risolvere l’omicidio. Ostacolato dal codice del silenzio tra le reclute, Landor assolda uno di loro per eseguire le indagini, un eccentrico cadetto di nome Edgar Allan Poe (Harry Melling) che disprezza la rigidità del mondo militare e ama la poesia.

La pellicola Pale Blue Eye – I delitti di West Point è sostenuto economicamente e prodotto dalla casa Cross Creek, con cui collabora con Christian Bale, con John Lesher di Grisbi Productions e Tyler Thompson di Cross Creek. Invece Tracey Landon e Dylan Weathered di Grisbi collaborano come produttori esecutivi di regia. Il film arriverà nei migliori cinema già a partire dal 23 dicembre 2022, ma on demand la data è fissata invece per il 6 gennaio. Non ci resta che attendere!