Yellowstone 5 e il difficile rapporto tra Jamie e Beth

In Yellowstone 5 si è capito che i due fratelli rivali Jamie e Beth Dutton, anche se hanno un rapporto molto conflittuale, in realtà sono più simili di quello che pensano.

La prima parte di Yellowstone 5 si è conclusa con un finale che ha lasciato i fan un pò sconvolti. Purtroppo i telespettatori dovranno farsene una ragione, in quanto la seconda parte con i restanti episodi, arriverà molto probabilmente nella prossima estate, a data ancora da definirsi su Paramount+.

Negli ultimi flash-back visti, i fan hanno capito che la rivalità e l’odio che provano i due fratelli di Yellowstone, Jamie e Beth Dutton, li rende molto più simili di quello che pensano. Forse è proprio per questo che le cose non vanno, i simili si respingono, gli opposti si attraggono.

Cos’è successo nell’ultimo episodio di Yellowstone 5?

Nell’episodio conclusivo della prima parte di Yellowstone 5, si è potuto assistere ad uno sviluppo della storia, grazie ai flashback interconnessi tra il passato e il presente. Si è capito quindi il perchè della lealtà di Rip nei confronti di John Dutton e del terribile segreto che i due nascondono da molti anni.

Inoltre sono stati svelati i piani distruttivi di un Jamie Dutton convinto di aver intrapreso un particolare piano di vendetta nei confronti del padre tutto da solo, in realtà non si rende conto di quanto venga manipolato da un’arrivista come Sara Atwood.

Tra tutto questo infittimento di trama e di particolari che non vogliamo svelare per tutti coloro che ancora non hanno visto la puntata conclusiva, il divario tra i fratelli Beth e Jamie non ha intenzione di placarsi.

Si odiano ma sono tanto simili

Fin dall’inizio il rapporto con Beth e gli altri suoi fratelli si era rivelato molto più pacato rispetto che a quello con il fratello Jamie. Da i vari flashback si è potuto capire che l’origine del loro astio è iniziato dopo un particolare episodio avvenuto durante la loro infanzia. Da li in poi le cose hanno visto un susseguirsi di alti e bassi, fino ad arrivare ad adesso al culmine dell’odio. Con una Beth che è arrivata addirittura a colpire con una pietra Jamie, per uno sgarro che quest’ultimo le avrebbe riservato.

Analizzando le personalità dei fratello Dutton, si è potuto capire che i due sono molto simili e le azioni che commettono e che fanno infuriare uno, sarebbero potute essere tranquillamente commesse anche dall’altro. Sarà proprio per questa somiglianza che i due non riusciranno mai ad andare d’accordo. In molti hanno dedotto poi che come con Anakin Skywalker, anche Jamie Dutton è facilmente plasmabile da un cattivo supremo.

Questo porterà a gravi conseguenze che segneranno per sempre il destino dei fratelli Dutton? Per capire come andrà a finire la storia, tra un sequel e uno spin-off qui e la, non dovrete fare altro che attendere la prossima estate per vedere i capitoli conclusivi di Yellowston 5.