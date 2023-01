Quando a James Cameron dissero che Alien gli avrebbe distrutto la carriera

I film più famosi di James Cameron sono sicuramente Avatar e Titanic. Sapevate che ha girato anche un sequel di Alien? Secondo alcuni, però, questo progetto gli avrebbe rovinato la carriera.

Da diversi giorni si parla del nuovo Alien, che sarà girato da Fede Alvarez e le cui riprese cominceranno a febbraio in Ungheria. La saga è senza dubbio una delle più iconiche della storia del cinema, ma spesso si tende a dimenticare che il secondo capitolo, Alien – Scontro finale, del 1986 non è stato girato da Ridley Scott, ma da James Cameron. Il film ebbe un buon successo, ma in molti temevano che fosse un azzardo per la carriera del regista.

Nelle ultime settimane James Cameron è tornato alla ribalta con Avatar 2 – La via dell’acqua. Uscito al cinema lo scorso 15 dicembre, sta ottenendo recensioni molto positive e, soprattutto, enormi guadagni, tanto che ci si chiede se riuscirà a superare il successo del primo film.

Tutti i film del regista hanno sempre ottenuto un grande successo, basti ricordare Titanic, che vinse ben 11 premi Oscar e ancora oggi è una delle pellicole più ricordate, oppure Terminator. Secondo alcuni, però, James Cameron non avrebbe dovuto accettare il progetto di Alien.

James Cameron, girare Alien fu un rischio?

Nonostante i suggerimenti, James Cameron decise comunque di prendere in mano il progetto di Ridley Scott. Ma qual era esattamente il problema? Il regista ha raccontato durante un’intervista a Empire che all’epoca accettò immediatamente e senza particolari preoccupazioni, ma molte persone vicino a lui ritenevano che avesse fatto una scelta sbagliata.

“Stavo pranzando con un grande produttore quando stavo per iniziare Alien e lui mi disse: “Non sarà una vittoria per te. Se il film andrà bene, il merito andrà tutto a Ridley [Scott]. Se invece andrà male, la colpa sarà tua. Porrà fine alla tua carriera“.

James Cameron rispose che sì, effettivamente, era un rischio, ma l’idea gli piaceva troppo perché era già un grande fan della saga. Ha poi aggiunto un altro episodio: “Ero in riunione con il capo del progetto e alcuni produttori, girai il quaderno con la mia sceneggiatura e disegnai una ‘S’ su una pagina bianca. Poi aggiunsi due linee verticali e mostrai il disegno. Forse fu solo un riflesso condizionato quando video il simbolo del dollaro accanto alla parola ‘Alien’, ma alla fine dissero di sì“. Effettivamente, poi il film fu un vero successo: chissà come sarà il nuovo?