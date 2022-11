1923, tutto quello che sappiamo sulla serie spin-off di Yellowstone

Ufficiale: 1923, prequel di Yellowstone, è stato confermato. Ma cosa sappiamo su questa serie in arrivo?

Yellowstone procede con grande successo dal 2018 e finora ha prodotto cinque stagioni. La serie racconta le vicende della famiglia Dutton, proprietaria del più grande ranch del Montana. Il ranch è continuamente minacciato dai costruttori, che vorrebbero comprare il terreno, in continuo conflitto con il vicino e omonimo parco nazionale e con la riserva indigena locale. Negli Stati Uniti è già andato in onda l’ultimo episodio della quinta stagione, mentre in Italia bisognerà aspettare dicembre solo per vedere il primo.

Il cast vanta attori famosi e di grande talento, tra cui Kevin Costner, che interpreta John Dutton, e Luke Grimes, ovvero Kayce Dutton. La serie, in generale, ha riscosso un buon successo di pubblico e di critica, tanto che la Paramount Network ha deciso di lanciare anche uno spin-off, che si intitolerà 1923.

La nuova serie sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 18 dicembre e, come suggerisce il titolo, sarà un prequel, ambientato proprio negli anni ’20. Tutto vergerà sulle origini della famiglia Dutton, a partire dai due capostipiti Jacob e Cara, che verranno interpretati da due grandissime superstar, nonché icone del cinema: Harrison Ford ed Helen Mirren.

La serie è già stata pensata per due stagioni e sarà ambientata quasi esclusivamente negli anni ’20, tranne che per alcuni flashback riguardanti la Prima guerra mondiale tra il 1914 e il 1918.

Ma cos’altro si sa?

1923, arriva il prequel di Yellowstone

Anche 1923, come Yellowstone, avrà come sviluppatore e produttore Taylor Sheridan. Non si tratta, tuttavia, del primo spin-off della serie madre, in quanto esiste un altro prequel ancora, ambientato in un passato ancora più remoto. Stiamo parlando di 1883, andato in onda tra il 2021 e il 2022 e che racconta della Guerra di secessione americana.

Tra gli attori del cast compaiono Sam Elliott, che interpreta Shea Brennan, e Tim McGraw, ovvero James Dutton, bisnonno di John. Taylor Sheridan, tuttavia, non intende fermarsi qua e ha già annunciato di avere in mente altri due spin-off storici, ambientati negli anni ’40 e ’60.

Non si hanno ancora troppe informazioni, ma sicuramente 1923 parlerà dei più grandi eventi storici della storia statunitense, tra cui la Grande depressione, il Proibizionismo, epidemie e siccità. Il cast è quello che colpisce di più perché include grandi stelle del cinema. Oltre a Harrison Ford ed Helen Mirren, ci saranno anche Timothy Dalton, Jennifer Ehfle e Jerome Flynn. Questi ultimi tre interpreteranno rispettivamente Donald Whitfield, Suor Mary O’Connor e Banner Creighton.