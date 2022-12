Avatar 2: riuscirà a battere il record del suo predecessore?

In molti si chiedono come stia andando la visione di Avatar 2 al cinema. Riuscirà a battere il record (o anche solo eguagliare) del suo predecessore? Analizziamo i primi numeri nel Mondo.

La pressione che ruota attorno al nuovo nato di James Cameron, Avatar 2 è molto pesante. Dato che dal successo o meno di questo capitolo, si saprà se la saga avrà una continuazione, in molti si chiedono come stia andando, adesso che è uscito al cinema.

Ecco quindi i primi numeri, aggiornati al 25 dicembre, dell’affluenza di queste settimane al cinema per quanto riguarda Avatar: La via dell’Acqua. Ce la farà Avatar 2 a battere il record del suo predecessore?

Gli incassi in Italia

Su Avatar 2 ci sono grosse aspettative, in quanto i fan aspettavano questo secondo capitolo da diversi anni. Però si sa, i sequel non sempre seguono il successo planetario dei loro predecessori. James Cameron l’ha detto chiaro, se la saga di Avatar continuerà o meno, dipenderà dal successo di Avatar: la via dell’acqua.

Per il momento, i dati di affluenza in Italia da quando è uscito il film aggiornati al 25 dicembre, risultano essere di 17.325.193 euro, con 4.331.297 guadagnati solo nel week end scorso. Da i dati statistici, seguendo il trend di questi giorni, si ipotizza che Avatar 2, supererà i 20 milioni di euro entro la fine di questo week end di feste. Se i numeri saranno questi, Avatar 2, “farà mangiare la polvere” ai poveri omini gialli di Minions 2, in vetta fino a qualche giorno fa nel botteghino degli incassi da record.

Com’è la situazione in America e nel resto del mondo?

Se in Italia Avatar: La via dell’Acqua ha tenuto dei numeri entusiasmanti, rendendolo un film di enorme successo, nel resto del Mondo, la scalata verso il successo è risultata un po’ più lenta. La colpa non è di certo attribuibile alla trama del film, bensì alle correnti avverse che interessano maggiormente America e Cina.

In America, il clima gelido che sta mettendo in ginocchio un’intera Nazione, in queste lunghe settimane, ha sicuramente frenato le persone a raggiungere i cinema di zona per vedere Avatar 2. Proprio per questo motivo, il film di James Cameron al 25 dicembre ha guadagnato una cifra pari a 280 milioni di dollari. Se consideriamo i numeri dell’anno scorso, il 50% in meno della popolazione è andata al cinema quest’anno nel periodo natalizio.

Per quanto riguarda la Cina, il discorso è diverso. Visti gli aumenti sostanziali del Covid e le varie limitazioni, il cinema è l’ultima preoccupazione degli abitanti, che hanno fatto guadagnare al film circa 100 milioni di dollari dall’uscita di Avatar 2.

Secondo le stime comunque, pare che per raggiungere il miliardo di dollari ad Avatar: La via dell’acqua, mancherà ancora poco. Questo permetterà a Cameron di arrivare al secondo posto, dopo Top Gun Maverick, con il record dei film più di successo di questo 2022. Non si sa ancora se e quando arriverà al record di Avatar 1, però i numeri sembrano promettenti.