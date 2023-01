Jeremy Renner: come è la situazione dopo l’incidente?

Il noto attore Jeremy Renner ha avuto un incidente molto grave nei giorni scorsi. Vediamo come sta e cosa si è saputa sulla dinamica del grave episodio. Salta fuori anche una possibile denuncia.

Tutti quanti nella vita reale vorremmo essere super eori, in quanto con i loro poteri e la loro resistenza fisica, non ci potrebbe mai succedere niente di grave. Purtroppo l’alter ego di Jeremy Renner, Occhio di Falco, il super eroe Marvel, non l’ha protetto dal grave incidente che l’ha coinvolto.

Il 2023 decisamente non è iniziato nel modo migliore per Jeremy Renner, il quale si trova in condizioni gravi, dopo aver subito un terribile incidente “casalingo”. Vediamo insieme le dinamiche di quello che gli è successo, le sue condizioni oggi e le azioni intraprese dalle autorità.

La dinamica dell’incidente

Dopo quasi due giorni dall’accaduto, finalmente si sono scoperte le dinamiche dell’incidente che hanno coinvolto il noto attore, Jeremy Renner. Dopo aver riposto nell’armadio i panni di Occhio di Falco, il noto super-eroe vendicatore della Marvel, Jeremy, si era concesso una meritata vacanza, avendo terminato di girare gli episodi della seconda stagione della serie tv Mayor of Kingstown, presto online su Paramount +.

Insieme alla sua famiglia, si era recato nella sua residenza privata in Nevada e a causa delle forti nevicate che hanno colpito la zona, Renner aveva deciso di spalare la neve, mediante l’utilizzo di uno spazzaneve meccanico. Per cause del tutto indefinite, il mezzo pesante si è ribaltato, schiacciando e intrappolando l’attore al di sotto dello stesso.

La polizia locale in seguito all’accaduto ha requisito il mezzo, per poter effettuare i debiti controlli, in quanto la macchina non avrebbe dovuto ribaltarsi, secondo gli standard di sicurezza. Sono stati presi tutti i provvedimenti del caso, per capire di chi sia la colpa, se si sia trattato di negligenza umana o difetto di fabbrica e disporre così le relative denunce.

Come sta oggi Occhio di Falco?

I media e la famiglia hanno riferito che ad oggi le condizioni di Jeremy Renner risultano essere gravi ma stabili. Il mezzo ha causato un gravissimo trauma da impatto, che ha coinvolto la gamba e il petto. Inoltre sarebbero presenti altre ferite per il momento non rese note.

La situazione sarebbe stata sicuramente più grave, se l’attore non fosse stato soccorso immediatamente da un suo vicino di professione medico, il quale avrebbe fermato con un laccio emostatico, l’emorragia dalla gamba.

Il 51 enne è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico molto delicato, a questo ne seguiranno altri. A detta dei medici, le sue condizioni dovrebbero migliorare dopo il secondo intervento che Jeremy subirà fra qualche ora.

La famiglia nel mentre ci ha tenuto a ringraziare tutto il personale medico e tutte le persone che si stanno prendendo cura di loro in questo momento molto difficile. Inoltre hanno riservato parole di gratitudine verso tutti i fan che con il loro affetto li stanno supportando.