Uno dei registi più amati degli ultimi tempi, Wes Anderson, ha dichiarato qual è stato il suo film preferito dell’anno appena concluso. Il titolo non lo indovinereste mai, anche perchè è lontano anni luce dal genere che tratta.

Anche il 2022, come tutti gli anni quando arrivano alla loro conclusione, è stato preso sotto esame per stilare una lista dei film più riusciti e di quelli che finiranno nel dimenticatoio. L’anno appena passato ha anche visto una notevole ripresa nel mondo del cinema, dopo la lunga pausa creatasi negli anni bui della Pandemia.

Ognuno nel mondo dello spettacolo ha voluto dare la propria opinione, ecco qual è stato il film preferito di Wes Anderson, uscito nel 2022. Nonostante i fan non la pensano come lui, Wes ha voluto chiarire la sua scelta.

L’eccentricità di Wes Anderson gli ha fatto guadagnare un aggettivo tutto suo

Wes Anderson è uno sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense, molto in voga dall’inizio degli anni Duemila ad oggi. La sua eccentricità e quel senso di eleganza che lo contraddistingue nel vestirsi, gli è valso un aggettivo tutto suo in America. La parola “andersoniano” è un sinonimo di un particolare tipo di estetica, che caratterizza il regista; in molti poi la usano nelle varie parodie su Wes.

Tra i vari lavori a cui ha partecipato nel corso degli anni, nel 2023 lo vedremo con la sua “ultima creazione”, stiamo parlando di Asteroid city, al cinema a partire dal 23 giugno 2023. Il film verte sul sovrapporsi di diverse vite in maniera del tutto inaspettato, quando si raduneranno tutti per prendere parte al convegno di astronomia, chiamato Junior Stargazer. Il cast d’eccezione farà brillare ancora di più una trama dall’aria molto intrigante.

Cosa ne pensa Wes?

Il film preferito del regista Wes Anderson, tra le pellicole uscite nel 2022, ovviamente non comprende uno dei suoi film, ma ricade su un genere totalmente diverso da quello a cui è abituato a “girare” lui.

La pellicola in questione è Rumore bianco, uscito sulla piattaforma di streaming Netflix, il 30 dicembre 2022. Il film è basato sull’omonimo romanzo scritto da Don DeLillo. Anche se i fan del romanzo non la pensano proprio come lui, considerando questa pellicola non all’altezza del romanzo, Wes Anderson ha risposto così:

“Questo film è abbagliante, misterioso, poetico e selvaggiamente divertente. È un miscuglio completamente nuovo di una delle nostre voci più originali, che ha raffinato e sviluppato il suo talento in modi che possiamo solo ammirare (e goderne). Ricordo che François Truffaut spiegò alla sua attrice: “Ogni film è un mattone nel muro”; e lei (Isabelle Adjani) rispose in tutta la sua splendida giovinezza: “No. Ogni film è il muro”. Questo muro è diverso da qualsiasi altro che abbiamo mai visto – e ogni mattone è stato costruito per durare.”