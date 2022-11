Tom Holland sarà il nuovo Zorro? Cosa ne pensa Antonio Banderas

L’attore Antonio Banderas ha ammesso che gli piacerebbe vedere il collega Tom Holland nel prossimo film di Zorro.

Era il 1998 quando Antonio Banderas raggiunse la fama in tutto il mondo dopo aver interpretato Zorro nel film La maschera di Zorro. All’epoca aveva già recitato in film di grande successo (Intervista col vampiro, Philadelphia), ma questa interpretazione portò a una nuova immagine dell’eroe ispanico, che fino a quel momento era conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la serie tv degli anni ’60. Il film ebbe poi anche un sequel nel 2005, The Legend of Zorro.

La carriera dell’attore, negli anni successivi, è continuata a crescere e si è allargata anche al doppiaggio (uno dei suoi personaggi più noti è Il gatto con gli stivali dell’universo di Shrek, che tra poco tornerà al cinema). Anche i suoi colleghi Catherine Zeta Jones e Anthony Hopkins ancora oggi sono più famosi che mai. L’attrice è tornata recentemente alla ribalta grazie alla nuova serie di Tim Burton, Mercoledì. In questa occasione ha vestito i panni della femme fatale Morticia Addams.

Di recente, si mormora sull’idea di girare un reboot dei film e Antonio Banderas ha espresso la sua. Ha confessato, infatti, che probabilmente lui non parteciperebbe, ma che avrebbe già in mente un sostituto per il ruolo da protagonista. Ha fatto il nome di Tom Holland.

Antonio Banderas, Tom Holland sarà il nuovo Zorro?

Proprio così: Antonio Banderas ha dichiarato che cederebbe volentieri il posto al collega più giovane. “Se mi chiamassero per fare Zorro, farei quello che Anthony Hopkins ha fatto per me, ovvero passerei il testimone. Tom Holland è così energico e divertente. Ha anche lui quella scintilla“. I due oggi sono amici, si sono conosciuti pochi mesi fa sul set di Uncharted, adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco.

Per ora non c’è ancora nulla di ufficiale e non si sa se verrà effettivamente realizzato un remake di Zorro in futuro, ma l’attore ha voluto comunque dire la sua. Tom Holland, in effetti, potrebbe davvero rivelarsi una scelta papabile, dal momento che l’attore è uno dei più richiesti degli ultimi anni.

Attivo nel mondo del cinema da quando era bambino, ha raggiunto la fama mondiale grazie al ruolo di Spiderman nei film dell’universo Marvel. Classe 1996, ha dimostrato di avere un grande talento quando aveva solo 16 anni, recitando in The Impossible, nel 2012. Qui interpretava Lucas, il figlio di una coppia che rimaneva disperso dopo lo tsunami del 2004 in Thailandia.