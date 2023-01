Alec Baldwin e Kim Basinger diventano nonni

Alec Baldwin e Kim Basinger nonni. La primogenita dei due attori ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Ecco chi è il padre.

L’attrice statunitense Kim Basinger e il suo ex marito, l’attore Alec Baldwin diventeranno nonni: la loro primogenita, Ireland Eliesse Baldwin, nata il 23 ottobre 1995 ha annunciato sul suo instagram di aspettare un bambino. La figlia di Baldwin ha avuto suo figlio dal musicista RAC, nome d’arte per Andre Allen Anjos.

Nel post, Ireland Baldwin, modella e attrice ha scritto “Felice anno nuovo” mostrando nella mano uno scatto dell’ecografia del bambino che aspetta col suo compagno. Sotto i commenti di felicitazioni da parte dei fan e dei suoi familiari. La cugina Hailey Baldwin ha commentato il posto con: “Sto piangendo”. Mentre Rumer Willis, la primogenita di Bruce Willis e la sua ex moglie Demi Moore, ha scritto un commento che recitava: “Evviva, non vedo l’ora di conoscerti piccolo”.



La modella e il musicista RAC, stanno insieme dal 2021. Tra i commenti sotto i post di Ireland si legge infatti: “Buon compleanno Ireland, mi fai sentire vivo” scrive Anjos lo scorso Ottobre sul profilo instagram della compagna, in occasione del suo 27esimo compleanno. Nel posto alcuni loro momenti della loro relazioni che Kim Basinger aveva commentato con tanti cuori.

Che dire quindi, non possiamo che fare gli auguri ai neo genitori e ai neo nonni.

La storia tra Kim Basinger e Alec Baldwin

Kim Basinger e Alec Baldwin hanno trascorso insieme ben 7 anni di matrimonio, senza contare quelli in cui si frequentavano. Si sono conosciuti nel 1991 sul set del film Bella, bionda…e dice sempre sì per poi sposarsi il 19 agosto del 1993.

Il 23 ottobre del 1995 avevano salutato la loro primogenita Ireland per poi separarsi nel 2000, il 5 dicembre: il divorzio sarebbe arrivato pochi anni dopo, nel settembre del 2002. A seguito della loro separazioni, i due attori furono al centro di una vera e propria battaglia legale legata all’affidamento della figlia che entrambi amavano. Durante il processo il giudice aveva ordinato per il padre della bambina, che all’epoca aveva solo 10 anni, un esame psicologico dopo che l’attore ha chiesto di poter trascorrere più tempo con la figlia.

Sua moglie, Kim, invece aveva accusato l’ex marito di essere violento, sia come compagno che come padre, a causa di gravi problemi emotivi. Accuse che però Baldwin ha sempre respinto. Di recente Baldwin è stato anche protagonista di una tragedia sul set del film che stava girando: Rust. Infatti l’attore avrebbe per sbaglio sparato alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins con una pistola sul set che avrebbe dovuto essere finta.