Il messaggio di auguri di Anthony Hopkins e la sua storia di ex alcolista – VIDEO

L’attore Anthony Hopkins ha pubblicato un video dove augura a tutti un sereno anno nuovo. Ha raccontato anche quando rischiò la vita a causa della sua dipendenza dall’alcol.

Il 2022 se n’è andato e ormai il 2023 è ufficialmente cominciato. Tra i vari vip che hanno pubblicato online i propri auguri personali per un felice anno nuovo c’è anche Anthony Hopkins. La star ha voluto mandare anche un messaggio di speranza, spiegando che tutti possono rialzarsi dopo una brutta caduta. Come è successo a lui quando soffriva di una grave dipendenza da alcol.

Senza dubbio, Anthony Hopkins è uno degli attori più conosciuti e apprezzati a livello mondiale. Ha vinto due volte il Premio Oscar e si è fatto conoscere in tutto il mondo soprattutto grazie alla serie di film incentrati sul personaggio di Hannibal Lecter tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Lo chef cannibale è stato interpretato da diversi attori, ma sicuramente lui e Mads Mikkelsen sono i più noti.

Nonostante la sua fama, non tutti probabilmente sanno che diversi anni fa l’attore era un alcolista e soffriva di una grave dipendenza. La situazione era così seria che ha anche rischiato la vita.

Anthony Hopkins, il suo messaggio di speranza

Anthony Hopkins ha compiuto 84 anni lo scorso 31 dicembre. In occasione dell’inizio del nuovo anno e del suo anniversario della disintossicazione dall’alcol, ha pubblicato un video su Twitter, dove ha fatto gli auguri a tutti per il 2023. Il suo non è stato un semplice messaggio di auguri, ma anche di speranza.

Dopo aver augurato a tutti un felice anno nuovo, l’attore ha aggiunto qualcosa di molto più personale. “Voglio anche dire che oggi sono sobrio da 47 anni. Non voglio che questo sia un messaggio pesante, ma di speranza. Sono un alcolizzato guarito e so che tra di voi ci sono delle persone che lottano. […] 47 anni fa ero in una situazione disperata, ero disperato e probabilmente non sarei vissuto a lungo“.

Infine ha concluso: “Tutto quello che posso dire è che ho la vita migliore che avrei mai potuto immaginare e non posso nemmeno assumermene il merito. Quindi ovunque voi siate, cercate aiuto, non vi vergognate, siate fieri di voi. Qualsiasi cosa facciate, non vi lasciate sminuire da nessuno. Se dovete arrabbiarvi arrabbiatevi per questo, non vi lasciate sminuire da nessuno. Onorate voi stessi, come faccio io con me. Tutto o niente. Con tanto affetto a tutti, grazie“.