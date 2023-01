The Big Bang Theory: Leonard e Leslie, la coppia mai esplosa

The Big Bang Theory ha volutamente optato per la storia d’amore con Penny, perché il pubblico se lo aspettava e amava la bizzarra e diversa coppia. Sulla carta, Leslie era perfetta per Leonard: era la sua versione femminile, così come Amy per Sheldon. Leslie e Leonard vestono uguale, pensano scientifico, analizzano e rispondono in un causa – effetto perfetto. Il pubblico, inizialmente, aveva reagito bene alla coppia, ma quel quid del personaggio di Penny è diventato sempre più forte. Se volessimo paragonare l’evoluzione del personaggio di Leslie sarebbe una parabola discendente. Parte alla grande, frequentando il laboratorio di Leonard, frequenta tutta la sua banda, ha una relazione con Leonard, che raggiunge subito l’apice della parabola, e da qui il picco verso il basso. Rivalità con Sheldon, relazione andata male con Howard, fuori dalla scena. La casa di produzione della CBS non ha mai spiegato il perché Leslie, ufficialmente, abbia smesso di frequentare i ragazzi nerd. E, sicuramente, non è solo colpa di Penny.