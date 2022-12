Arrow: Stephen Amell vorrebbe tornare con un nuovo film

L’attore Stephen Amell ha detto che, se ci sarà l’opportunità e se Green Arrow si potesse associarsi alla realtà cinematografica del DCU, gli piacerebbe ottenere la parte in un film tutto suo.

La stella di Arrow, Stephen Amell, 41 anni, in un’intervista ha detto che, se potesse, vorrebbe associarsi alla DC nel personaggio di Freccia Verde, in un nuovo film tutto suo. L’ interprete ha recitato proprio nel ruolo del personaggio Oliver Queen, famoso a tutti come Green Arrow. La prima stagione fu mostrata in veste di debuttante nel 2012. Da all’ora sono state prodotte ben 8 stagioni, fino al 2020.

Il filone narrativo ha creato anche una armonia tra gli altri personaggi della DC: troviamo Flash, Supergirl, Constantine e ovviamente Arrow. Tutti questi spinoff sono racchiusi nel franchise di diverse serie tv chiamato Arrowverse.

Cosa ha dichiarato nell’intervista Stephen Amell

Il canale di Geek House Show ha reso pubblico un’intervista con Stephen Amell. I giornalisti hanno chiesto come e perchè Amell vorrebbe entrare nel mondo DCU, al momento in fase di restauro. Senza alcuna esitazione, Amell ha detto che, se ci fosse la possibilità reale di poter entrare a far parte della saga, vorrebbe essere proprio Green Arrow, ma in un’altra ottica più da vicino. Un film tutto suo, per intenderci. Infatti Amell ha detto che:

Se farò parte del DCEU, probabilmente vorrei solo interpretare Freccia Verde. Non lo so. Voglio dire, sono ancora separati? Non abbiamo avuto due flash nell’Arrowverse a un certo punto? Quindi, non lo so. Vedremo. Qualunque cosa loro vogliano. Se dovessi sceglierne uno, sceglierei il mio film, solo perché ci sono così tante cose che vorrei egoisticamente fare con Arrow che non potremmo necessariamente fare in TV.

Quale sarà il futuro delle proprietà DC?

Tutta la DC sta facendo i conti con un cambio di proprietà in una fusione con la casa madre Warner Bros, per cui tutte le storie, personaggi e proprietà saranno messe in dubbio. All’epoca di D§iscovery ci furono enormi cambiamenti che causarono il cambio di equilibri tra i personaggi, inclusa la cancellazione del film sul personaggio di Batgirl o il cambio di rotta per Wonder Woman 3 e tanto altro. Un altro cambiamento forte si è avuto quando l’emittente tv CW è stata assorbita da Nexstar: questo episodio ha causato numerosi cambiamenti, tra cancellazione di programmi molto seguiti, come tutta la serie dell’Arrowverse, fatta eccezione per lo spin-off di Supergirl Superman & Lois.