Charlize Theron: sul set di Mad Max-Fury Road gli attori soffrivano di ipotermia

Il regista George Miller, 77 enne, ha portato al successo tutta la produzione di Mad Max: Fury Road , in un film di azione mai realizzato prima, grazie al suo set di attori celebri e condizioni a volte molto rigide. Parlando del set del film Fury Road del 2015 ha dichiarato che nelle scene più ardue in cui sembrava che lei e altri protagonisti morissero di caldo, in realtà avevano freddo… Tanto freddo. Forse troppo.

In realtà faceva freddo. Veramente freddo. Sembra caldo, sì, era gelido. Abbiamo avuto molti casi di ipotermia. Soprattutto le ragazze che indossano solo bende. Molti di loro hanno avuto l’ipotermia. Stavo gelando solo perché quando non hai i capelli in testa, dimentichi che è un dissipatore di calore. Faceva molto freddo, in realtà.

Adesso, potremmo guardare la storia con occhi sicuramente diversi. Non troppo tempo fa, anche il co-protagonista Tom Hardy aveva lasciato dichiarazioni piccanti sulla tematica. Comunque, ai fini della produzione, è importante ridurre ai tempi minimi l’ipotermia, massimizzando i tempi. Se Mad Max: Fury Road fosse stato girato in un caldo soffocante – come Theron ha lasciato intendere che apparisse sullo schermo – o in qualsiasi altra condizione estrema vissuta durante la realizzazione di un film intenso.