Bill Cosby sta progettando di andare in tour nel 2023?

Il capofamiglia della sitcom I Robinson, sta progettando di andare in tour nel 2023, dopo la fine del processo contro di lui.

Il celebre attore comico degli anni Settanta, Bill Cosby, dopo essere stato scarcerato per vizi giudiziari, alla veneranda età di 85 anni, sta progettando di tornare sul palco con un tour nel 2023.

La vita gli ha dato molto, ma per via delle sue azioni e del karma gli ha anche tolto tanto. Per questo stupisce un po’ il fatto che Bill Cosby possa tornare in tour nel 2023, come se niente fosse, con la sua comicità, forse un po’ scaduta oggi giorno, dopo tutto quello che è successo.

Accusato da oltre 70 donne

Sicuramente un altro caso mediatico da “Mee Too”, è quello incentrato sull’ex attore comico Bill Cosby. In realtà nessuno si sarebbe mai aspettato un comportamento tanto immorale da lui, il papà dei Robinson che insieme, hanno fatto compagnia e hanno divertito tante generazioni di bambini in passato.

Eppure le accuse ci sono e la sentenza anche. Non tutte maggiorenni, le oltre 70 donne che l’hanno accusato, hanno raccontato tutte dello stesso modus operandi, lo stordimento con cocktail di droghe preparate da Cosby e poi la violenza. Nel 2018 fu così condannato dal tribunale della Pennsylvania per violenza sessuale a scontare una pena in un carcere di massima sicurezza, nonostante la sua età.

Nel 2021 la Corte Suprema dello Stato lo ha rilasciato e scarcerato per dei vizi giudiziari. In seguito altre 5 donne hanno presentato una denuncia per il medesimo capo di accusa contro di lui, ma cosa succederà da adesso in poi sarà un’altra storia.

Il tour della rinascita

Durante l’intervista radiofonica tenutasi il 28 dicembre presso l’emittente WGH Talk condotta da Scott Spears, Bill Cosby ha annunciato a sorpresa che sta pensando di avviare un tour nel 2023, dove si esibirà sul palco portando con sé quella comicità che ha fatto tanto ridere in passato.

Le parole precise a tal proposito di Cosby sono state: “’…c’è così tanto divertimento in questa narrazione che faccio. Anni fa, forse 10 anni fa, ho scoperto che era meglio dirlo dopo averlo scritto”.

Inoltre in merito alla situazione attuale che sta vivendo ha dichiarato: “Quando uscirò da questo, sento che sarò in grado di esibirmi ed essere il Bill Cosby che il mio pubblico sa che io sia”. Non spetta a noi ovviamente fornire giudizi in merito, in quanto non competenti in merito.